Πρόβλημα για την Παρί Σεν Ζερμέν ενόψει της ρεβάνς με τη Μπάγερν Μονάχου στους ημιτελικούς του Champions League καθώς οι Ασράφ Χακίμι και Λούκα Σεβαλιέ τέθηκε νοκ άουτ λόγω τραυματισμών.

Οι Γάλλοι επικράτησαν με 5-4 στο πρώτο παιχνίδι, το βράδυ της Τρίτης (28/4), αλλά οι Γερμανοί μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση την επόμενη εβδομάδα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται πώς και πώς μετά τα όσα έγιναν στο Παρκ Ντε Πρενς.

Τα νέα, πάντως, δεν είναι ευχάριστα για την ομάδα του Λουίς Ενρίκε καθώς ο Χακίμι θα πρέπει να μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες λόγω προβλήματος στον μηρό, όπως ανακοίνωσε η Παρί την Τετάρτη (29/4).

Πλην του Μαροκινού μπακ-χαφ, ο οποίος είναι κομβικός για την Παρί Σεν Ζερμέν, νοκ άουτ τέθηκε και ο Σεβαλιέ, επίσης με πρόβλημα στον δεξιό μηρό.