Για το θέμα του προπονητή της εθνικής Ιταλίας μίλησε ο Ζοσέ Μουρίνιο, υποδεικνύοντας αυτόν που θεωρεί πως είναι ο καταλληλότερος για να κάτσει στον πάγκο της.

Η «σκουάντρα ατζούρα» θα απουσιάσει από τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ και αυτό έφερε αλλαγές τόσο στον πάγκο της όσο και στην ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, καθώς παραιτήθηκε ο πρόεδρός της.

Ο διάδοχός του θα γίνει γνωστός τον Ιούνιο και το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει θα είναι να βρει τον νέο προπονητή των «ατζούρι», καθώς ο Τζενάρο Γκατούζο παραιτήθηκε μετά τον αποκλεισμό από τη Βοσνία και προς το παρόν έχει αναλάβει, ως υπηρεσιακός τεχνικός, ο Σίλβιο Μπαλντίνι.

Ονόματα υποψήφιων για την εθνική Ιταλίας έχουν ακουστεί αρκετά, με πιο δυνατό αυτό του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο Μουρίνιο όμως θεωρεί πως ο καταλληλότερος είναι ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι της Μίλαν.

«Κρίση στο ιταλικό ποδόσφαιρο; Είναι λυπηρό. Όταν η Ιταλία έμεινε εκτός Μουντιάλ ήμουν με τον Ρουί Κόστα και δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Πώς είναι δυνατό η δική μας Ιταλία να μην τα κατάφερε; Όμως είναι αλήθεια και συνέβη.

Δεν θεωρώ πως χρειάζεται τώρα ξένος προπονητής. Η Ιταλία έχει προπονητές με χαρίσματα, με ποιότητα, με εμπειρία. Δεν μπορείτε να έχετε τον Αντσελότι, αλλά μπορείτε να έχετε τον Αλέγκρι, τον Κόντε, ενώ υπάρχουν σίγουρα και άλλοι.

Υπάρχουν ωστόσο και αρκετά πράγματα που πρέπει να σκεφτείτε ξανά. Βλέπω για παράδειγμα μία χώρα όπως η Πορτογαλία με 10 εκατομμυρία κατοίκους: Τις διοργανώσεις για τους νέους, τις συνθήκες δουλειάς… Υπάρχουν απίστευτες διαφορές μεταξύ των δύο χωρών.

Έπειτα βλέπει κάποιος την ποιότητα των Πορτογάλων ποδοσφαιριστών που εμφανίζονται κάθε εβδομάδα και κάνουν δύσκολο το έργο του ομοσπονδιακού τεχνικού για τους ποιους θα επιλέξει και ποιους θα αποκλείσει.

Η Ιταλία πρέπει να σκεφτεί πολύ τις δομές της. Θεωρώ ότι ο Μαλαγκό είναι ένα δυνατό όνομα, θα κουβαλούσε τεράστια εμπειρία και θα ήθελα πολύ να τον δω στον ρόλο του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας. Εκείνος θα αντιλαμβανόταν σίγουρα την ανάγκη για αλλαγή στις δομές. Εγώ θα πήγαινα με το συνδυασμό M&M: Μαλαγκό και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι», ήταν τα λόγια του Μουρίνιο.