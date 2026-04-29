Του Γεώργιου Σαρρή

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι στην Αττική Οδό, με αφορμή τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας που τέθηκαν σε εφαρμογή για τη μετακίνηση του εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης, όπου είχε μεταξύ άλλων συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις επισκέψεων υψηλόβαθμων ξένων αξιωματούχων, εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο αυξημένης ασφάλειας της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου από τα οποία διέρχεται η αυτοκινητοπομπή.

Στο πλαίσιο αυτό, διακόπηκε πλήρως για κάποια ώρα και η κυκλοφορία στην είσοδο της Αττικής Οδού προς την περιφερειακή Υμηττού, προκειμένου να περάσει απρόσκοπτα η πομπή του εμίρη κατά την αναχώρησή του από το Μέγαρο Μαξίμου. Η διακοπή αυτή, αν και σύντομη σε διάρκεια, είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν εκατοντάδες οχήματα, δημιουργώντας ουρά και εκνευρισμό στους οδηγούς.

Ανάμεσα σε αυτούς βρισκόταν και ο ανεξάρτητος βουλευτής Μιχάλης Χουρδάκης, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε εκλεγεί αρχικά με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε και πλέον έχει ενταχθεί στο κόμμα «Δημοκράτες» του Στέφανου Κασσελάκη, όπου και ασκεί καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο κ. Χουρδάκης φέρεται να αντέδρασε έντονα όταν ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία του, παρά την ιδιότητά του την οποία και φέρεται να επικαλέστηκε. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι επέδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο, ζητώντας να του επιτραπεί η διέλευση, ενώ κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο την κατάσταση που επικρατούσε στα διόδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, υπήρξε μεν ένταση, χωρίς ωστόσο να ξεφύγει η κατάσταση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν επετράπη η διέλευση του οχήματός του πριν ολοκληρωθεί το πέρασμα της αυτοκινητοπομπής. Τελικά, ο βουλευτής πέρασε κανονικά μόλις αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία για όλους τους οδηγούς. Το περιστατικό μάλιστα, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας που λειτουργούν στα διόδια της Αττικής Οδού.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Χουρδάκης δίνει μια διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί επεισοδίου ή προσπάθειας παραβίασης των μέτρων. Σε αναλυτική τοποθέτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζει τα εξής:

«Με αφορμή ανυπόγραφο και προφανώς κατασκευασμένο δημοσίευμα που διακινείται τις τελευταίες ώρες, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια και να θέσω ορισμένα σοβαρά ερωτήματα.

Σήμερα στις 11:50, μετά τα διόδια Υμηττού, η κυκλοφορία διεκόπη πλήρως λόγω διέλευσης «υψηλού προσώπου». Ως πρώτος στη σειρά, ρώτησα τι συμβαίνει και ενημερώθηκα σχετικά. Δήλωσα την ιδιότητά μου και ζήτησα – για απολύτως συγκεκριμένο λόγο, καθώς είχα πτήση στις 13:10 – να μου επιτραπεί η διέλευση. Η απάντηση ήταν αρνητική. Την αποδέχθηκα χωρίς καμία περαιτέρω αντίδραση.

Κατά την αναμονή, δεκάδες οχήματα συσσωρεύτηκαν πίσω μου, δημιουργώντας προφανή συνθήκη επικινδυνότητας. Κατέγραψα την εικόνα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Στις 11:59 ολοκληρώθηκε η διέλευση της πομπής. Παρά ταύτα, η κυκλοφορία παρέμενε αδικαιολόγητα διακοπείσα. Προσεγγίζοντας εκ νέου την πλέον προωθημένη εκ των δύο αστυνομικό, ήταν σαφές, καθώς ακουγόταν από τον ασύρματο, πώς είχαν δοθεί εντολές για άμεση αποκατάσταση («ελευθερώστε»), τις οποίες δεν εφάρμοζε. Μετά από σχετική επισήμανση μου ότι το έχω ακούσει και εγώ, επετράπη τελικά η διέλευση.

Αυτά είναι τα πραγματικά γεγονότα. Οποιαδήποτε αναφορά σε «απόπειρα διάσπασης μπλόκου» ή άλλες φαντασιακές κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι συνειδητή διαστρέβλωση.

Η αλήθεια είναι απλή: ούτε προνόμια ζήτησα πέραν του αυτονόητου, ούτε προνόμια έλαβα, ούτε επεισόδιο απειλήθηκε. Αντιθέτως, γεννάται ένα σοβαρό ζήτημα: Ποιοι διακινούν ψευδείς πληροφορίες; Και κυρίως, με ποιον τρόπο αποκτούν και διαρρέουν στοιχεία, όπως αριθμούς κυκλοφορίας, προς συγκεκριμένα μέσα; Για όποιον επιμένει να αμφισβητεί, η πραγματικότητα είναι καταγεγραμμένη: οι κάμερες της Αττικής Οδού είναι στη διάθεση κάθε αρμόδιου. Η δημοσιογραφία οφείλει να υπηρετεί την αλήθεια. Όχι να κατασκευάζει ιστορίες».