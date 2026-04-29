Με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για υπόθεση ντόπινγκ τιμώρησε η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία τον Μιχάιλο Μούντρικ της Τσέλσι, ο οποίος έχει ήδη κάνει προσφυγή στο CAS.

Τα προβλήματα για τον 25χρονο Ουκρανός εξτρέμ άρχισαν τον Δεκέμβριο του 2024 και από τότε παραμένει εκτός δράσης και θα παραμείνει για πάρα πολύ καιρό ακόμη.

Η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA) επέβαλε τετραετή αποκλεισμό στον Μούντρικ για ντόπινγκ, με τον παίκτη να έχει ήδη προσφύγει στο CAS με στόχο είτε να ρίξει κατά πολύ την ποινή.

Ο τετραετής αποκλεισμός ήταν η μεγαλύτερη ποινή που μπορούσε να επιβληθεί στον Ουκρανό ποδοσφαιριστή από την FA, με την Τσέλσι να μην έχει τοποθετηθεί επισήμως για το θέμα.