Σοκ προκαλούν οι εικόνες που καταγράφηκαν στη λεωφόρο Βασιλέως Γεωργίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πρωταγωνιστή ένα 5χρονο παιδί που βρέθηκε μόνο του σε διαμέρισμα και πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι για σχεδόν μία ώρα.

Περαστικοί παρακολουθούσαν έντρομοι το περιστατικό, καθώς το ανήλικο αγόρι εκτόξευε προς τον δρόμο κάθε είδους αντικείμενα: από ξύλα και πέτρες μέχρι επιτραπέζια παιχνίδια και γλάστρες. Παρά τις φωνές και τις εκκλήσεις των πολιτών, το παιδί συνέχιζε χωρίς να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο, ενώ στο σπίτι δεν βρισκόταν κανείς για να το επιβλέπει.

Η μητέρα του παιδιού συνελήφθη και σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, είχε φύγει από το σπίτι για να μεταβεί σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, έχοντας προηγουμένως συνεννοηθεί με γυναίκα που θα αναλάμβανε τη φροντίδα του παιδιού. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη καθυστέρησε να φτάσει.

Το παιδί απομακρύνθηκε από αστυνομικούς, κρατώντας ένα λούτρινο αρκουδάκι, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε προληπτικά στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για εξετάσεις, χωρίς να διαπιστωθεί κάποιος τραυματισμός.

Τι δήλωσε η μητέρα

Η ίδια μίλησε στο Live News και περιέγραψε τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα:

«Το περιστατικό που συνέβη προέκυψε από μια λανθασμένη εκτίμηση της στιγμής. Είχα συνεννοηθεί με μία γυναίκα να έρθει να προσέξει το παιδί και δεν ήρθε. Αύριο στο δικαστήριο θα εξηγήσω τους λόγους που έγινε αυτό. Δεν ήρθε με αποτέλεσμα να γίνει αυτή η κακιά στιγμή.

Εκτέθηκα ως μητέρα. Ήταν λάθος μου που δεν περίμενα να έρθει η κοπέλα. Έφυγα 10:15 από το σπίτι και μαζί της είχα ραντεβού στις 10:30 για να προλάβω το ραντεβού που ήταν πολύ σημαντικό για μένα και για το παιδί μου. Αναγνωρίζω το λάθος μου ως προς τον χειρισμό εκείνης της στιγμής και δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Ωστόσο, δεν αποδέχομαι τις υπερβολές και τις κατηγορίες που διακινούνται, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση».