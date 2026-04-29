«Το Τελευταίο Νησί» Η Δέσποινα κερδίζει τη συνέλευση απογοητεύοντας τον Παύλο

Στη συνέλευση του νησιού, η Δέσποινα καταφέρνει να επιβληθεί υποσχόμενη επενδύσεις και κέρδη για όλους προκαλώντας έτσι την αντίδραση του Παύλου. Στο μεταξύ, η επιστροφή του Σταύρου προβληματίζει τη Mαρία που δείχνει να αιφνιδιάζεται από τη στάση του. Ο Γόης έρχεται σε επαφή με έναν παλιό φίλο, για μια «τελευταία δουλειά», ενώ η Δέσποινα κανονίζει μυστική συνάντηση με τον Τζήμα για οικονομικό διακανονισμό.

Η δραματική σειρά της ΕΡΤ1, «Το Τελευταίο Νησί», σε σενάριο των Γιώργου Τελτζίδη και Κάτιας Παπαϊωάννου και σε σκηνοθεσία Φίλιππου Τσίτου, και με ένα εξαιρετικό cast ηθοποιών, μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 22:00, με διπλό επεισόδιο.

Επεισόδιο 19ο: «Η πρώτη φορά»:

Το νησί συγκεντρώνεται στη συνέλευση με φόντο τις επερχόμενες εκλογές. Η Δέσποινα εμφανίζεται υποσχόμενη τουρισμό, επενδύσεις και κέρδη για όλους. Η Λένα αντιτείνει ότι το νησί δεν αντέχει τόσο ριζικές αλλαγές, όμως αρκετοί κάτοικοι δείχνουν να γοητεύονται από το όραμα της Δέσποινας.

Παράλληλα, ο Παύλος παίρνει τον λόγο και επαναφέρει το ζήτημα της πιθανής μόλυνσης του νερού, συνδέοντας τα καμένα χωράφια και τα νεκρά ζώα. Η Δέσποινα τον αντικρούει, επικαλούμενη τα καθαρά αποτελέσματα των ελέγχων, και η Λένα συντάσσεται μαζί της, προκαλώντας την απογοήτευση του Παύλου.

Στο προαύλιο, η Μαρία προσπαθεί να καθησυχάσει τον Παύλο και του ζητά να απομακρυνθούν για λίγο. Την ίδια ώρα, η Δέσποινα ενισχύει τη δυναμική της μέσα στη συνέλευση, προβάλλοντας τον εαυτό της ως ηγέτιδα του τόπου.

Στο νησί, διαγράφεται, πλέον, καθαρά η σύγκρουση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την ανησυχία για έναν αόρατο κίνδυνο.

Επεισόδιο 20ό: «Η βουτιά»:

Μετά τη βραδιά που έζησαν Παύλος και Μαρία, η σχέση τους κλονίζεται με την έλευση του Σταύρου.

Όμως, αυτός εμφανίζεται διαλλακτικός, ζητά συγγνώμη και προτείνει έναν νέο, ήρεμο τρόπο συνύπαρξης για χάρη του Γιώργου, αφήνοντας τη Μαρία σε αμηχανία. Την ίδια ώρα, η Δέσποινα οργανώνει μυστική συνάντηση με τον Τζήμα για οικονομικό διακανονισμό, ενώ ο Γόης έρχεται σε επαφή με έναν παλιό φίλο, για μια «τελευταία δουλειά». Ο Σταμάτης προειδοποιεί τον Πέτρο ότι το περιεχόμενο των βαρελιών είναι επικίνδυνο, καθώς του έχει προκαλέσει έγκαυμα, όμως εκείνος επιμένει πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Στο χωράφι, ο Πέτρος διαπιστώνει αλλαγή στο χρώμα και την οσμή του χώματος, ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά.

Παράλληλα, ο Γόης γιορτάζει την επικείμενη άφιξη της κόρης του και παρασύρει τον Γιώργο σε μια ανέμελη έξοδο στην παραλία «Νυχτερίδα», όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο. Ο Μάκης καταρρέει από έντονους πόνους, ενώ ο Παύλος, εμφανώς αποσταθεροποιημένος, δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του.