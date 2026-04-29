Σε ένα από τα γήπεδα γκολφ που συνδέονται με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαϊάμι τοποθετήθηκε νέο άγαλμα του Αμερικανού προέδρου, τραβώντας αμέσως την προσοχή επισκεπτών και χρηστών των social media.

Το άγαλμα απεικονίζει τον Τραμπ όρθιο, με το χαρακτηριστικό κοστούμι και τη γνωστή στάση που τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του. Η τοποθέτησή του έγινε σε εμφανές σημείο του golf club, με φωτογραφίες και βίντεο να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου.

Trump just erected a golden idol statue of himself for boomers to worship at his Doral golf course. pic.twitter.com/vXk8MwMsDc — Stew Peters (@realstewpeters) April 28, 2026

Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Ντόναλντ Τραμπ παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο για τις πολιτικές του κινήσεις όσο και για την έντονη παρουσία του στον επιχειρηματικό κόσμο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το άγαλμα προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Υποστηρικτές του πρώην προέδρου το χαρακτήρισαν «σύμβολο επιτυχίας», ενώ άλλοι σχολίασαν με χιούμορ ή επικριτική διάθεση την επιλογή να στηθεί άγαλμά του σε αθλητικό χώρο.