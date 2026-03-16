Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι, πλέον, οι τρεις Τούρκοι οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των πυροβολισμών στη Νέα Μάκρη, στις 3 Μαρτίου.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, οπλοφορία, οπλοχρησία, κατοχή πυρομαχικών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα. Οι κατηγορούμενοι , οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Κυριακή, παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Οι τρεις Τούρκοι φέρονται να άνοιξαν πυρ εναντίον διερχόμενου αυτοκινήτου έξω από σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Μαραθώνος και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή .

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει στο σημείο 7 κάλυκες ενώ λίγο αργότερα εντόπισαν το αυτοκίνητο, που εμφανίζονται να είχαν οι δράστες, εγκαταλελειμμένο στην οδό Αιολίδος, στον Διόνυσο.