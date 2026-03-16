Θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών για τους σπουδαστές και αποφοίτους τους, οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ κέρδισαν για άλλη μια φορά το «στοίχημα» της διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, στο Career Fair 2026 που διοργάνωσαν με τη συμμετοχή περισσότερων από 70 εγχώριων και πολυεθνικών εταιρειών.

Εξειδικευμένοι επαγγελματίες στο αντικείμενο της εύρεσης εργασίας & του recruiting από τους top επαγγελματικούς κλάδους (Τουρισμού, Ναυτιλιακών, Ομορφιάς, Υγείας, Μηχανολογίας, Τεχνικών Επαγγελμάτων, Πληροφορικής, Προπονητικής, Φαρμάκων & Καλλυντικών, Αρχιτεκτονικής & Διακόσμησης, κ.ά.) εφοδίασαν τους σπουδαστές και τελειόφοιτους των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με όλες τις απαραίτητες πρακτικές γνώσεις για την απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας και τη μετέπειτα επαγγελματική τους επιτυχία.

Παράλληλα, οι σπουδαστές και απόφοιτοι των Ανώτερων Σχολών ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά & Γλυφάδας συμμετείχαν ενεργά σε μια εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό και είχαν την ευκαιρία να:

συναντηθούν με πιθανούς εργοδότες

δώσουν συνεντεύξεις εργασίας on the spot

δικτυωθούν με κορυφαίους επαγγελματίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Career Fair πραγματοποιήθηκαν “Job Days by skywalker.gr”, στόχος των οποίων ήταν η προετοιμασία νέων αποφοίτων και πτυχιούχων για το Career Fair και γενικότερα για τις συνεντεύξεις εργασίας που θα κληθούν να δώσουν στο μέλλον, επιχειρώντας τα πρώτα βήματα στην καριέρα τους.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις -όλες κορυφαίες στον κλάδο που δραστηριοποιούνται- συνθέτουν το εξαιρετικά ευρύ δίκτυο των 5.000 εταιρειών με τις οποίες συνεργάζονται οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΛΦΑ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων τους σε συντριπτικό ποσοστό 98%!

Για περισσότερες πληροφορίες: