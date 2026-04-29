Σοκ έχει προκαλέσει στο Τέξας η υπόθεση μιας δασκάλας δημοτικού η οποία κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά μαθητή της, τον οποίο φέρεται να αποκαλούσε ως έναν από τους «αγαπημένους» της, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η 46χρονη Cecilia Mueller, που εργαζόταν για χρόνια στο Northside Independent School District, συνελήφθη έπειτα από καταγγελία πρώην μαθητή της, σήμερα 20 ετών. Ο ίδιος ανέφερε ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν όταν φοιτούσε στην πέμπτη τάξη, τη σχολική χρονιά 2016-2017, όταν δηλαδή ήταν περίπου 10 ετών.

Σύμφωνα με την San Antonio Police Department, ο νεαρός κατέθεσε ότι η δασκάλα τον κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στην τάξη, ακόμη και σε χώρους όπως σε μια ντουλάπα, ενώ σε μία περίπτωση περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του παιδιού της. Όπως περιέγραψε, όλα ξεκίνησαν όταν τον ξεχώρισε μαζί με άλλους ως έναν από τους «αγαπημένους» μαθητές της. Ήταν μια ομάδα παιδιών που δεχόταν ιδιαίτερη προσοχή και περνούσαν περισσότερο χρόνο μαζί της.

Texas teacher, 46, accused of sexually assaulting 5th grader she branded one of her 'favorites' https://t.co/vP2bWVYpGD pic.twitter.com/1Ziy8PuSf8 — New York Post (@nypost) April 29, 2026

Κατά την καταγγελία, η δασκάλα χρησιμοποιούσε ακατάλληλη γλώσσα, έκανε προσωπικές ερωτήσεις που δεν συνάδουν με σχολικό περιβάλλον και συμμετείχε σε δραστηριότητες που ξεπερνούσαν τα όρια της εκπαιδευτικής σχέσης. Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι ζητούσε από τα παιδιά να κρατούν μυστικά όσα συνέβαιναν, προειδοποιώντας ότι θα αντιμετώπιζε σοβαρές συνέπειες αν αποκαλύπτονταν.

Ο καταγγέλλων ανέφερε ότι η συμπεριφορά αυτή σταμάτησε όταν αποφοίτησε από την πέμπτη τάξη. Οι αρχές έχουν απαγγείλει σε βάρος της κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα που αφορούν ανήλικο, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλα θύματα.

Η Cecilia Mueller εργαζόταν στο σχολικό δίκτυο από το 2007, δίδαξε σε δημοτικά σχολεία της περιοχής και έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, με τη διοίκηση να δηλώνει ότι συνεργάζεται με τις αρχές. Οι αστυνομικοί καλούν όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.