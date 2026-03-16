Ο πάπας Λέων έκανε δεκτούς σήμερα στο Βατικανό τους δημοσιογράφους του δευτέρου καναλιού της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai, για την επέτειο των πενήντα χρόνων από τη μετάδοση του πρώτου δελτίου ειδήσεών τους. Ο ποντίφικας στην ομιλία του αναφέρθηκε στον ρόλο των δημοσιογράφων, ιδίως σε κρίσιμες πολιτικές και κοινωνικές στιγμές.

«Ανέκαθεν, αλλά ακόμη περισσότερο στις δραματικές συνθήκες πολέμου σαν κι αυτές που ζούμε, η ενημέρωση έχει την υποχρέωση να αποφεύγει τον κίνδυνο της προπαγάνδας. Και η αποστολή των δημοσιογράφων να επιβεβαιώνουν τις ειδήσεις, ώστε να μην μετατρέπονται σε μεγάφωνο της εξουσίας, γίνεται ακόμη πιο επείγουσα και κρίσιμη, θα έλεγα ουσιαστική», τόνισε ο πάπας Λέων.

«Πρέπει να δείχνετε τις συμφορές που φέρνει πάντα ο πόλεμος στον άμαχο πληθυσμό, να δείχνετε την πραγματική όψη του πολέμου και να την παρουσιάζετε με το βλέμμα των θυμάτων, ώστε να μην μετατρέπεται σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μέσα στα λίγα λεπτά ενός δελτίου ειδήσεων και στα περιθώρια εμβάθυνσης που διαθέτει, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι ακριβώς αυτή», πρόσθεσε ο πάπας Πρέβοστ.

Ο πάπας τόνισε επίσης ότι «δεν υπάρχει τεχνολογική καινοτομία η οποία να είναι σε θέση να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα, την κριτική αντίληψη και την ελευθερία σκέψης».

«Αν η πρόκληση της εποχής μας είναι εκείνη της τεχνητής νοημοσύνης, εγώ επιθυμώ να αναφερθώ στην ανάγκη να ρυθμιστεί η επικοινωνία με σημείο αναφοράς το ανθρώπινο, και όχι το τεχνολογικό στοιχείο. Κάτι που σημαίνει -σε τελική ανάλυση- να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τα μέσα από τους σκοπούς», ολοκλήρωσε ο πάπας Λέων ΙΔ’.