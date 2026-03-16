«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς» είναι η γερμανική απάντηση στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε καλέσει «περίπου επτά» χώρες να συνδράμουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας το ΝΑΤΟ ότι η Συμμαχία αντιμετωπίζει ένα «πολύ δυσοίωνο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι αρνηθούν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ να ανοίξουν το θαλάσσιο στενό, το οποίο βρίσκεται υπό ιρανικό έλεγχο από την έναρξη του πολέμου.

Ειδικότερα, η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση απέρριψε εκ νέου το αίτημα των ΗΠΑ για στρατιωτική υποστήριξη της διασφάλισης των Στενών του Ορμούζ από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

«Αυτός ο πόλεμος δεν έχει καμία σχέση με το ΝΑΤΟ. Δεν είναι πόλεμος του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέφαν Κορνέλιους, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων και τόνισε ότι «το ΝΑΤΟ είναι μια συμμαχία με στόχο την υπεράσπιση των εδαφών της, ενώ δεν υπάρχει και εντολή για την ανάπτυξή του».

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «έχει καταστήσει σαφή τη θέση της», πρόσθεσε ο κ. Κορνέλιους και, κληθείς να σχολιάσει την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου περί «δραματικών συνεπειών» σε περίπτωση που τα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ δεν ανταποκριθούν, περιορίστηκε να σημειώσει ότι το Βερολίνο «έλαβε γνώση» της συγκεκριμένης τοποθέτησης και παρέπεμψε σε πρόσφατες δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, ότι η Γερμανία δεν επιθυμεί να αποτελέσει μέρος της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

Και ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, απέρριψε τη Δευτέρα τα αιτήματα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη στον πόλεμο κατά του Ιράν και υποβάθμισε τις απειλές ότι μια τέτοια στάση των συμμάχων θα έβλαπτε το ΝΑΤΟ.

«Τι περιμένει ο (…) Ντόναλντ Τραμπ να κάνουν μια-δυο ευρωπαϊκές φρεγάτες στα Στενά του Ορμούζ που δεν μπορεί να κάνει ο ισχυρός αμερικανικός ναυτικός στόλος;» δήλωσε στο Βερολίνο.

«Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν τον ξεκινήσαμε εμείς», τόνισε.

Ερωτηθείς για την προειδοποίηση του Τραμπ ότι το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει ένα «πολύ δυσοίωνο» μέλλον αν τα μέλη του δεν συνδράμουν την Ουάσιγκτον, ο Πιστόριους είπε ότι δεν προβλέπει το ΝΑΤΟ να διαλυθεί εξαιτίας αυτών των διαφορών.

Και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, αρνήθηκε το βράδυ της Κυριακής 15 Μαρτίου στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να «στείλει πολεμικά πλοία» στη Μέση Ανατολή για την προστασία των πετρελαιοφόρων στα Στενά του Ορμούζ.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν τηλεφωνικά και, παρά το γεγονός ότι συμφώνησαν «στη σημασία της επαναλειτουργίας του στενού για να τερματιστεί η διαταραχή της παγκόσμιας ναυτιλίας, η οποία αυξάνει το κόστος παγκοσμίως», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, δεν έχουν -τουλάχιστον προς το παρόν- κοινή προσέγγιση για τους τρόπους με τους οποίους θα αποκατασταθεί η τάξη στην περιοχή.

«Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη δεν μπορούν να φτάσουν μέχρι τα Στενά του Χορμούζ, όπου πρέπει να υπερισχύσει η γραμμή της διπλωματίας», δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

«Πρέπει να καταβληθεί μια επιπλέον διπλωματική προσπάθεια για διασφαλισθεί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο Ταγιάνι. «Είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε στην διοίκηση της αποστολής Ασπίδες, η οποία θεωρώ ότι πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να τύχει προστασίας η ναυσιπλοΐα στο Σουέζ και στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αποστολές Ασπίδες και Αταλάντη είναι διαφορετικές και θεωρώ ότι είναι σωστό να συνεχίσει να αναπτύσσεται δραστηριότητα στην Ερυθρά Θάλασσα», ολοκλήρωσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

Νωρίτερα σήμερα, η Ιαπωνία ξεκαθάρισε ότι «δεν σχεδιάζει» να διεξαγάγει ή να συμμετάσχει σε στρατιωτική επιχείρηση που θα εγγυάται την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, μετά την πίεση που άσκησε ο Τραμπ.

Με δεδομένη «την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, δεν σχεδιάζουμε να διατάξουμε επιχείρηση ασφάλειας της ναυσιπλοΐας», τόνισε στο ιαπωνικό κοινοβούλιο ο υπουργός Άμυνας, Σιντζίρο Κοϊζούμι.