Ανησυχία και κύμα φυγής των ξένων μόνιμων κατοίκων προκαλει ο πόλεμος και οι συνεχείς πυραυλικές και με drone επιθέσεις στο Ντουμπάι, με πολλούς εξ αυτών να δηλώνουν ότι φοβούνται για τη ζωή τους και να βλέπουν την οικονομική δραστηριότητα και τον τουρισμό της πόλης να καταρρέουν.

Ξένοι που ζουν στο Ντουμπάι δηλώνουν ότι σκέφτονται σοβαρά να εγκαταλείψουν την πόλη και να μην επιστρέψουν ποτέ, καθώς φοβούνται για τη ζωή τους αλλά βλέπουν και τις επιχειρήσεις τους να καταρρέουν χωρίς να είναι βέβαιοι ότι θα ανακάμψουν, ενώ πύραυλοι και drones συνεχίζουν να πέφτουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η εικόνα της πολυτελούς και ασφαλούς μητρόπολης που είχε χτιστεί τα τελευταία χρόνια φαίνεται να κλονίζεται, καθώς η πόλη βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Daily Mail report says ongoing Iranian missile and drone attacks on the UAE have shaken Dubai’s reputation as a safe, tax-free hub, prompting some expats to consider leaving.



One resident said, “Everybody knows that Dubai is finished.”



Another said “the shine has definitely… pic.twitter.com/g3mrGROJZi — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) March 13, 2026

Το Ντουμπάι θεωρούνταν μέχρι πρόσφατα ένας από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς για ξένους εργαζόμενους και επιχειρηματίες. Ως φορολογικός παράδεισος προσέλκυε influencers, επενδυτές και χιλιάδες Βρετανούς που αναζητούσαν καλύτερες οικονομικές προοπτικές, ζεστό κλίμα και υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Ωστόσο, αρκετοί κάτοικοι πιστεύουν πλέον ότι η λαμπερή εικόνα της πόλης έχει δεχθεί σοβαρό πλήγμα, με ορισμένους να λένε ακόμη και ότι «το Ντουμπάι έχει τελειώσει».

Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, το εμιράτο – όπου ζουν περίπου 240.000 Βρετανοί, ανάμεσά τους γνωστά πρόσωπα όπως ο βετεράνος ποδοσφαιριστής Ρίο Φέρντιναντ, η σύζυγός του Κέιτ, και η Πέτρα Έκλστόουν – κόρη του πρώην «αφεντικού» της Formula 1, Μπέρνι Έκλστόουν – έχουν βιώσει τις συνεχείς επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Παλιές ξένοιαστες στιγμές για την παλιά δόξα του αγγλικού ποδοσφαίρου Ρίο Φέρντιναντ και την οικογένειά του, αγναντεύοντας το διάσημο Μπουρτζ Καλίφα. Σήμερα τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του βλέπουν την πόλη που έμεναν μόνιμα να ερημώνει

Οι επιθέσεις αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να πλήττει συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.

Έχει δεχθεί τα δύο τρίτα των ιρανικών πυραύλων προς τα ΗΑΕ

Το Ντουμπάι φέρεται να έχει δεχθεί περίπου τα δύο τρίτα των ιρανικών πυραύλων που εκτοξεύθηκαν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τρεις μεγάλες εκρήξεις συγκλόνισαν την πόλη το πρωί της Τετάρτης, προκαλώντας ζημιές ακόμη και στο διεθνές αεροδρόμιο. Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν όταν δύο drones έπληξαν τον τερματικό σταθμό, ενώ πολλές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους προς την περιοχή για αρκετές εβδομάδες.

Air Canada has suspended its flights to Dubai until at least May 1 due to the war in the Middle East.



Dubai is finished. 🤷🏽‍♂️ https://t.co/XMCMz90TG9 pic.twitter.com/Mgm9aPPMjc — 🦅﮼رَاشـــــد | Rashid (@RLehbib) March 14, 2026

Οι επιθέσεις δεν περιορίστηκαν μόνο σε στρατηγικές υποδομές. Ακόμη και το πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont στο Palm Jumeirah φέρεται να χτυπήθηκε από ιρανική επίθεση. Παράλληλα, εργαζόμενοι σε μεγάλες δυτικές τράπεζες, όπως η Standard Chartered και η Citi, εγκατέλειψαν τα γραφεία τους έπειτα από απειλές ότι θα αποτελέσουν επόμενους στόχους. Μέχρι στιγμής έχουν σκοτωθεί τέσσερις άνθρωποι, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος περιμένει πελάτες στην άδεια αγορά Al Seef, στην ιστορική γειτονιά Al Fahidi, μία από τις βασικές τουριστικές περιοχές του Ντουμπάι

Όσοι παραμένουν στο Ντουμπάι ζουν σε ένα κλίμα συνεχούς ανησυχίας. Οι αρχές στέλνουν συχνά ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τα παράθυρα και να αναζητήσουν καταφύγιο. Ταυτόχρονα όμως προειδοποιούν ότι όποιος δημοσιεύσει βίντεο με πυραύλους ή εκρήξεις μπορεί να αντιμετωπίσει διώξεις.

Το Ντουμπάι βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στους ξένους κατοίκους του, οι οποίοι αποτελούν περίπου το 90% του πληθυσμού της πόλης. Για τον λόγο αυτό οι αρχές έχουν ξεκινήσει μια έντονη εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυροί θόρυβοι από εκρήξεις στον ουρανό είναι στην πραγματικότητα αποτέλεσμα της ενεργοποίησης της αεράμυνας των ΗΑΕ και άρα «ο ήχος της ασφάλειας».

Ωστόσο πολλοί κάτοικοι παραμένουν δύσπιστοι. «Η λάμψη έχει σίγουρα χαθεί», δήλωσε στον Guardian ο Τζον Τρούντινγκερ, Βρετανός που ζει στο Ντουμπάι εδώ και 16 χρόνια και διευθύνει σχολείο με περισσότερους από 100 καθηγητές από το Ηνωμένο Βασίλειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν ήδη φύγει, καθώς αισθάνονται ψυχολογικά εξαντλημένοι από την κατάσταση.

Ανάλογες είναι και οι μαρτυρίες εργαζομένων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που εξαρτώνται από τον τουρισμό. Ο οδηγός ταξί Ζάιν Ανουάρ είδε το αυτοκίνητό του να καταστρέφεται σε επίθεση και δηλώνει ότι η οικογένειά του τον πιέζει να επιστρέψει στο Πακιστάν. «Δεν θέλω να είμαι πια εδώ. Δεν υπάρχει δουλειά και δεν πιστεύω ότι ο τουρισμός θα επιστρέψει σύντομα», είπε.

Οι ινφλουένσερς επαινούν την κυβέρνηση

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να έχει εκτοξεύσει περίπου 1.700 πυραύλους και drones μέσα σε δύο εβδομάδες, αν και περίπου το 90% αναχαιτίστηκε από τα συστήματα αεράμυνας. Παρά τις αναχαιτίσεις, περιστατικά συνεχίζουν να καταγράφονται, όπως η πρόσκρουση drone κοντά στο αεροδρόμιο που προκάλεσε μεγάλο σύννεφο καπνού.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προσπαθούν να ελέγξουν την πληροφορία που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα. Ήδη 21 άτομα έχουν κατηγορηθεί για «κυβερνοεγκλήματα» επειδή διακίνησαν βίντεο με πυραύλους και εκρήξεις. Δημιουργοί περιεχομένου που δημοσιεύουν υλικό το οποίο θεωρείται ότι προκαλεί πανικό κινδυνεύουν με ποινές φυλάκισης έως δύο χρόνια και πρόστιμα που φτάνουν τις 40.000 λίρες.

Εργαζόμενοι επιθεωρούν τις ζημιές στο ξενοδοχείο Address Creek Harbour, αφού χτυπήθηκε από επίθεση με drone

Παράλληλα, αρκετοί ινφλουένσερς δημοσιεύουν αναρτήσεις που επαινούν την κυβέρνηση των Εμιράτων, συχνά χρησιμοποιώντας παρόμοια μηνύματα. Σε ορισμένες από αυτές εμφανίζεται ο ηγέτης του Ντουμπάι, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, με τη φράση «Ξέρω ποιος μας προστατεύει».

Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις, οι ανησυχίες παραμένουν. Πρόσφατα, ένα πολυώροφο κτίριο φωτογραφήθηκε με μεγάλη τρύπα έπειτα από χτύπημα drone, ενώ ένα πλοίο δέχθηκε επίθεση κοντά στο λιμάνι Τζέμπελ Άλι. Την ίδια στιγμή, η απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ προκαλεί φόβους για σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία.