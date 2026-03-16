Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και καθηγητές αποχαιρετούν τον 18χρονο Ασημάκη Διονυσόπουλο στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων, στον Πύργο. Η τραγική είδηση του θανάτου του έχει συγκλονίσει ολόκληρη την τοπική κοινωνία, που δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει την απώλεια του νεαρού αθλητή.

Ο άτυχος μαθητής της Γ’ Λυκείου έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/3), όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου. Από εκείνη τη στιγμή, ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει για την οικογένεια, τους φίλους και όλους όσοι τον γνώριζαν.

Η στιγμή του τελευταίου αποχαιρετισμού ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Οι γονείς του αποχαιρέτισαν το παιδί τους με λόγια που συγκλονίζουν: «Καλό ταξίδι, παλικάρι μου».

Για τους φίλους του, ο αγαπημένος τους Μάκης ήταν πάντα το παιδί που χαμογελούσε πρώτο, εκείνος που δεν δίσταζε ποτέ να βοηθήσει όποιον είχε ανάγκη, με καλοσύνη και δύναμη ψυχής.

Βαρύ πένθος στο σχολείο του

Το σχολείο του άνοιξε σήμερα μέσα σε μια βαριά σιωπή. Οι συμμαθητές του μπήκαν στις αίθουσες βουβοί, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Στο θρανίο όπου μέχρι πριν από λίγες ημέρες καθόταν γελώντας και συζητώντας με τους φίλους του, υπήρχαν λουλούδια και σημειώματα αγάπης. Τα σιγανά αναφιλητά και τα αμέτρητα «γιατί» ήταν τα μόνα που έσπαγαν τη σιωπή.

Ένα παιδί με όνειρα στον αθλητισμό

Πέρα από μαθητής που ετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες εξετάσεις, ο Ασημάκης ήταν και ένας ταλαντούχος αθλητής. Από μικρή ηλικία είχε αφιερωθεί στο βόλεϊ, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Κόροιβου Αμαλιάδας, ενώ τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε και τη φανέλα της Ολυμπιάδας Πατρών.

Το μεγάλο του πάθος ήταν το beach volley. Τον Αύγουστο του 2024 κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία εφήβων, αποδεικνύοντας το ταλέντο και τη δυναμική του στο άθλημα. Η επιτυχία αυτή τον οδήγησε και σε προπονητικό καμπ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης για επίλεκτους αθλητές beach volley.

