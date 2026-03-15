Tη Δευτέρα, στις 4:30 το απόγευμα, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στον Πύργο, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές θα πουν το τελευταίο αντίο στον 18χρονο Μάκη, ο οποίος έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο σπίτι του 18χρονου, στην οδό Μανωλοπούλου στον Πύργο, απέναντι από το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Ο Ασημάκης έπεσε από μπαλκόνι του τρίτου ορόφου στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα να υποστεί εξαιρετικά σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειες όμως, τα τραύματά του αποδείχθηκαν μοιραία και ο Ασημάκης άφησε την τελευταία του πνοή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τον γνώριζαν.

Ο Ασημάκης ήταν μαθητής της Γ΄ Λυκείου και ετοιμαζόταν να συμμετάσχει στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Παράλληλα, είχε ήδη διακριθεί στον αθλητισμό, καθώς ήταν πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley, ξεχωρίζοντας για το ταλέντο και το πάθος του μέσα στο γήπεδο.