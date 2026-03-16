Πετρελαιοφόρο με σημαία Πακιστάν διέπλευσε την Κυριακή 15 Μαρτίου, τα Στενά του Ορμούζ διατηρώντας σε λειτουργία το σύστημα εντοπισμού, σύμφωνα με τα δεδομένα του ιστότοπου MarineTrafiic, για το οποίο αυτό «δείχνει πως ορισμένες μεταφορές επωφελούνται ίσως από ένα ασφαλισμένο πέρασμα έπειτα από διαπραγματεύσεις με το Ιράν».

Το μήκους 237 μέτρων πλοίο, που μετέφερε αργό πετρέλαιο, «εισήλθε στην ιρανική Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη στις 11:33 UTC (14:33 ώρα Ελλάδας) της 15ης Μαρτίου και διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ στις 14:43 UTC», ανέφερε το MarineTrafiic σήμερα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η διέλευση αυτή πραγματοποιείται έπειτα από αρκετές εβδομάδες πολύ μειωμένης κυκλοφορίας σε αυτόν τον στρατηγικό υδάτινο δίαυλο», προσθέτει ο ιστότοπος.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Bloomberg, στις 28 Φεβρουαρίου το πλοίο ήταν ακόμη αγκυροβολημένο στο νησί Ντας, έναν κόμβο εξαγωγής πετρελαίου των Εμιράτων.

Τα Στενά του Ορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν, έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία για την εξαγωγή υδρογονανθράκων των χωρών του Κόλπου: το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου και το ένα πέμπτο του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονται από αυτό.

Η Τεχεράνη το θέτει στο στόχαστρο σε αντίποινα για τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ με σκοπό να προκαλέσει προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία για να ασκήσει πίεση στην Ουάσινγκτον.

First non-Iranian cargo transits Strait of Hormuz with AIS on



The Aframax tanker Karachi, carrying Abu Dhabi’s Das crude, has become the first non-Iranian cargo to transit the chokepoint while broadcasting its AIS signal, suggesting that select shipments may be receiving… pic.twitter.com/Q6j6W3Cxz3 — MarineTraffic (@MarineTraffic) March 16, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πίεση την Κυριακή στην Κίνα και στο ΝΑΤΟ προκειμένου να τον βοηθήσουν να άρει τον αποκλεισμό της ζώνης.

Η εταιρία ναυτιλιακών δεδομένων «Lloyd’s List Intelligence» κατέγραψε την Παρασκευή 77 διελεύσεις πλοίων στο Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αλλά πρόκειται ουσιαστικά, σύμφωνα με την ίδια, για πλοία που του λεγόμενου σκιώδους στόλου, δηλαδή που λειτουργούν εκτός των παραδοσιακών κυκλωμάτων ασφάλισης και θαλάσσιας παρακολούθησης, κυρίως για να μεταφέρουν πετρέλαιο που τελεί υπό κυρώσεις ή για να παρακάμψουν ορισμένες ρυθμίσεις.

Από την 1η Μαρτίου, 20 εμπορικά πλοία, μεταξύ των οποίων εννέα πετρελαιοφόρα, δέχθηκαν επίθεση ή έστειλαν σήμα για συμβάντα στην περιοχή, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο Πολεμικό Ναυτικό της Βρετανίας. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει καταγράψει από την πλευρά του 16 συμβάντα, μεταξύ των οποίων οκτώ στα οποία ενεπλάκησαν πετρελαιοφόρα.