Εντύπωση προκαλεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η τραγουδίστρια Νάβα, δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης, καθώς καλεί τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να ανατρέψουν το θεοκρατικό καθεστώς τους.

Η Νάβα δημιουργήθηκε από τον 34χρονο Farbod Mehr, έναν καλλιτέχνη ιρανικής καταγωγής που ζει στο Λονδίνο και τους τελευταίους μήνες δημοσιεύονται διάφορα τραγούδια της στο διαδίκτυο. Βασισμένα σε γαλλικές μελωδίες και με στίχους στα περσικά, καλούν τους Ιρανούς να ρίξουν την κυβέρνησή τους.

Ο Guardian έγραψε ότι ο Farbod Mehr, απόφοιτος του Κολλεγίου Τεχνών Central Saint Martins του Λονδίνου, του οποίου η εικαστική τέχνη συνδυάζει γεωμετρικές μορφές με τον ιρανικό μυστικισμό, μετακόμισε με την οικογένειά του από το Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο όταν ήταν έφηβος.

«Από το αίμα των νέων άνθισαν οι τουλίπες», αναφέρει ένας από τους στίχους των τραγουδιών της Νάβα. Σύμφωνα με τον Guardian, το τραγούδι, με τίτλο «Javanan-e Vatane» (Νεολαία της Πατρίδας), έχει στίχους του ποιητή του 20ού αιώνα Αρέφ Καζβίνι, το έργο του οποίου καλούσε σε αντίσταση ενάντια στον αυταρχισμό και τον ιμπεριαλισμό.

«Οι άνθρωποι θέλουν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους σε αυτόν τον χαρακτήρα. Ο εγκέφαλος προσπαθεί να βρει μια σύνδεση με τον χαρακτήρα», είπε ο Mehr. «Έχει γίνει η φωνή της εποχής που ζούμε».

Όπως ανέφερε, ο συνδυασμός ενός κλασικού ιρανικού τραγουδιού με μια σύγχρονη γαλλική λαϊκή μελωδία γοητεύει τους Ιρανούς παντού, με αποτέλεσμα να έχει εκατομμύρια προβολές από το Ιράν, παρότι στη χώρα υπάρχει διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο από όταν ήταν σε εξέλιξη οι πρόσφατες διαδηλώσεις.

Η τραγουδίστρια που είναι ΑΙ προκαλεί πάντως εντύπωση στο διαδίκτυο, με αρκετούς στα σχόλια να δυσφορούν με το γεγονός, ενώ άλλοι σημειώνουν ότι πρόκειται για δυστοπική εξέλιξη, όπου η μηχανή αντικαθιστά τον άνθρωπο.