Σε τροχιά ενεργοποίησης εισέρχεται το χαρτοφυλάκιο των Ξενία, με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου να «τρέχει» ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα αξιοποίησης που συνδυάζει μισθώσεις, διαγωνισμούς και στοχευμένες παραχωρήσεις.

Το ζητούμενο δεν είναι απλώς η επαναλειτουργία ιστορικών ακινήτων, αλλά η μετατροπή τους σε παραγωγικά assets με μετρήσιμο αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

Η εταιρεία διαχειρίζεται σήμερα 29 ακίνητα Ξενία και έχει ήδη διαμορφώσει ένα σαφές pipeline:

11 μονάδες είναι μισθωμένες, σε λειτουργία ή σε φάση επαναλειτουργίας, μεταξύ των οποίων Ναύπλιο, Αρχαία Ολυμπία, Αράχωβα, Πορταριά, Σούνιο και Λαγονήσι.



6 ακίνητα βρίσκονται στο τελικό στάδιο συμβασιοποίησης, σε περιοχές όπως Ουρανούπολη, Πλαταμώνας και Τσαγκαράδα.



8 ακίνητα αποτελούν το επόμενο κύμα αξιοποίησης, με ενεργές ή ώριμες διαγωνιστικές διαδικασίες. Το ενδιαφέρον της αγοράς εστιάζει κυρίως σε αυτό το τελευταίο σκέλος.

Τα Ξενία Κομοτηνής και Βυτίνας έχουν ήδη περάσει σε φάση διαγωνισμού, με το επόμενο βήμα να είναι η διαδικασία e-Auction για τις οικονομικές προσφορές, ενώ για την Κοζάνη και το Καλέντζι η ΕΤΑΔ προετοιμάζει τους σχετικούς φακέλους, με στόχο την προκήρυξη εντός του έτους.

Τα συγκεκριμένα assets παρουσιάζουν διαφορετικά προφίλ, αλλά κοινό χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη για κεφαλαιακές επενδύσεις και repositioning. Το μοντέλο που προωθεί η ΕΤΑΔ βασίζεται κυρίως σε μακροχρόνιες μισθώσεις, επιδιώκοντας την προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτών που θα αναλάβουν την ανακατασκευή και λειτουργία των μονάδων.

Η πρόσφατη ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το Ξενία Ουρανούπολης -με μίσθωση 30 ετών και επενδυτή τη Domes Group- αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναβάθμιση του asset σε σύγχρονη τουριστική μονάδα υψηλών προδιαγραφών.

Παράλληλα, η ΕΤΑΔ διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της και εναλλακτικά μοντέλα αξιοποίησης, όπου το εμπορικό στοιχείο συνδυάζεται με κοινωνική ή θεσμική χρήση. Το Ξενία Μυτιλήνης, το οποίο λειτουργεί μέσω του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αποτελεί μια τέτοια περίπτωση: το ακίνητο αποκαταστάθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε, ενώ πρόσφατα υπεγράφη νέα σύμβαση παραχώρησης, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της λειτουργίας του.

Ωστόσο, η εμπειρία από την Ηγουμενίτσα ανέδειξε και τους κινδύνους. Το Ξενία της περιοχής, που είχε παραχωρηθεί σε ακαδημαϊκό φορέα, παρουσίασε εικόνα εγκατάλειψης, οδηγώντας την ΕΤΑΔ σε επαναξιολόγηση της στρατηγικής της. Με τη λήξη της σύμβασης να πλησιάζει, η εταιρεία εξετάζει πλέον νέο μοντέλο αξιοποίησης, με στόχο την ενεργοποίηση ενός asset σε στρατηγική θέση, δεδομένης της σύνδεσης της πόλης με την Αδριατική αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι παραχωρήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, όπως το Ξενία Άνδρου, το οποίο εκμισθώθηκε στον δήμο για 40 χρόνια με υποχρέωση ωρίμανσης και αποκατάστασης. Πρόκειται για μοντέλα που επιδιώκουν να ενεργοποιήσουν assets μέσω τοπικών συνεργειών, όπου υπάρχει σαφής δυνατότητα υλοποίησης.

Σε κάθε περίπτωση, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, τα Ξενία επανέρχονται όχι ως legacy assets, αλλά ως ενεργό κομμάτι της επενδυτικής και τουριστικής αγοράς.