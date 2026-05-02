Αναστάτωση υπήρξε στις φυλακές Δομοκού ανήμερα της Πρωτομαγιάς, όταν μαχαίρωσαν κρατούμενο και μάλιστα μέσα στο κελί του.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Όλα έγιναν αργά το απόγευμα σε πτέρυγα με αλλοδαπούς κρατουμένους. Το θύμα βρισκόταν στο κελί του, όταν σε αυτό εισήλθε 33χρονος ομοεθνής του και του επιτέθηκε με αυτοσχέδιο σουβλί, τραυματίζοντάς τον.

Η επέμβαση των σωφρονιστικών υπαλλήλων ήταν άμεση και ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ συνοδεία εξωτερικών φρουρών στο Κέντρο Υγείας Δομοκού. Αξιολογήθηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Από τα στοιχεία του ρεπορτάζ φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του.

Από αστυνομικούς του ΑΤ Δομοκού που επιλήφθηκαν του αιματηρού συμβάντος, συνελήφθη, κατά τα προβλεπόμενα, ο 33χρονος και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας. Ο συλληφθείς φέρεται να εκτίει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστεία, κλοπές και άλλα αδικήματα, ενώ το θύμα εκτίει ποινή φυλάκισης για κλοπή.