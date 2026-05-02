Συναγερμός σήμανε για ακόμη ένα καλοκαίρι στις ελληνικές παραλίες, καθώς οι μωβ μέδουσες εμφανίστηκαν ξανά.

Η μωβ μέδουσα, γνωστή και ως Pelagia noctiluca, είναι ένα όμορφο, αλλά και επικίνδυνο πλάσμα, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι ο κόσμος πρέπει να την αποφεύγει, πόσο μάλλον να μην προσπαθεί να την αγγίξει.

Η μωβ μέδουσα έχει χαρακτηριστικό σχήμα ομπρέλας με διάμετρο 4 έως 13 εκατοστά και μακριά πλοκάμια που μπορεί να φτάσουν ακόμα και τα τρία μέτρα. Τα πλοκάμια και το σώμα της καλύπτονται από ειδικά κύτταρα, τα κνιδοκύτταρα, τα οποία περιέχουν δηλητηριώδη καψίδια (νηματοκύστεις) που προκαλούν τα επώδυνα τσιμπήματα.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Ιασώ, η επαφή με τη μωβ μέδουσα μπορεί να προκαλέσει τοπικά συμπτώματα όπως πόνο, κάψιμο, κοκκινίλα, πρήξιμο και φυσαλίδες.

Σε σπάνιες περιπτώσεις παρατηρούνται σοβαρότερες αντιδράσεις που απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα, όπως δύσπνοια ή πτώση της πίεσης.

Πώς να αντιμετωπίσετε το τσίμπημα

Το τσίμπημα της μέδουσας μπορεί να αντιμετωπιστεί άμεσα στην παραλία, ώστε να ανακουφιστεί ο πόνος και να περιοριστούν τα συμπτώματα μέχρι να φτάσετε -αν χρειαστεί- σε ιατρική μονάδα. Η διαδικασία περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

Ξέβγαλμα με άφθονο θαλασσινό νερό (ποτέ γλυκό νερό, καθώς ευνοεί το σπάσιμο των νηματοκυττάρων).

Επάλειψη της πάσχουσας περιοχής με διάλυμα μαγειρικής σόδας σε θαλασσινό νερό (αναλογία 1:1).

Αφαίρεση υπολειμμάτων της μέδουσας με πλαστική κάρτα, αποφεύγοντας το τρίψιμο. Τοποθέτηση παγοκύστης ή μπουκαλιού με παγωμένο νερό ή μπουκάλι από αναψυκτικό στην περιοχή για περίπου 15 λεπτά, προκειμένου να ανακουφίσει από τον πόνο και να μειώσει κοκκινίλα και πρήξιμο.

Αν επιμένουν τα τοπικά συμπτώματα, συνιστάται επάλειψη με κορτιζονούχο κρέμα και λήψη αντισταμινικού, πάντα κατόπιν ιατρικής συμβουλής.

Τέλος, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την επαφή με τις μέδουσες ακόμη και αν είναι νεκρές ή αποκολλημένες από το κύριο σώμα τους, καθώς τα δηλητηριώδη κύτταρα παραμένουν ενεργά για κάποιο διάστημα. Επίσης, προτείνεται να ενημερωνόμαστε για την ύπαρξη μέδουσας στην παραλία και να αποφεύγουμε το μπάνιο όταν φυσάει αέρας προς τη στεριά.