Σκαρφαλωμένη στις πλαγιές του όρους Φανάρι, σε υψόμετρο που αγγίζει τα 650 μέτρα, η Απείρανθος της Νάξου προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία στους επισκέπτες. Όχι τυχαία, θεωρείται ένα από τα ωραιότερα χωριά των Κυκλάδων και θα το διαπιστώσετε με το που θα βρεθείτε σε αυτήν.

Καλντερίμια χαρακτηριστικής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής με θολωτές καμάρες, όμορφα παλιά διώροφα σπίτια και πλατείες με παραδοσιακά καφενεία κι εντυπωσιακοί ενετικοί πύργοι συνθέτουν την εικόνα του δημοφιλέστερου ορεινού χωριού της Νάξου. Η Απείρανθος ξεχωρίζει επίσης και για τον πολιτιστικό της χαρακτήρα, καθώς διαθέτει πέντε μοναδικά μουσεία και μία από τις σημαντικότερες βιβλιοθήκες των Κυκλάδων.

Τα μουσεία του χωριού είναι το Αρχαιολογικό, το Γεωλογικό, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, το Μουσείο Εικαστικών Τεχνών και το Λαογραφικό Μουσείο της Απειράνθου. Μάλιστα, το Γεωλογικό Μουσείο, το οποίο επανιδρύθηκε το 1987 από τον Μανώλη Γλέζο, σήμερα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ελλάδα και σε αυτό ο επισκέπτης μπορεί να θαυμάσει από κοντά πετρώματα όχι μόνο απ’ τον ελλαδικό αλλά και τον παγκόσμιο χώρο.

Επίσης, η Απείρανθος είναι διάσημη και για το τοπικό γλωσσικό ιδίωμά της, το οποίο σύμφωνα με ορισμένες θεωρίες αποδίδεται στην κρητική, σφακιανή και ανωγειανή καταγωγή των παλαιότερων κατοίκων της. Στα γλέντια, πάντως, της Απειράνθου αντηχούν συχνά κρητικές λύρες, ενώ ευδοκιμούν και οι μαντινάδες, τις οποίες εδώ ονομάζουν «κοτσάκια».

