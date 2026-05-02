Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 1 Μαΐου στην Πάρο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 40χρονος.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το cyclades24, στις 16:28, επί της επαρχιακής οδού Παροικιάς – Αγκαιριάς, δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε δέντρο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, το οποίο έχει αναλάβει και τη σχετική προανάκριση.