Στην διάθεση του Χάνσι Φλικ τέθηκε και πάλι ο Ραφίνια. Ο Βραζιλιάνος άσος πήρε το «ΟΚ» από το Ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να πάρει χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση με την Οσασούνα.

Ο Ραφίνια, ο οποίος μετράει 31 συμμετοχές με 19 γκολ και 9 ασίστ, ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον μηρό, όπου είχε ενοχλήσεις μετά από παιχνίδι με την Εθνική του ομάδα.

Έτσι ο Βραζιλιάνος θα είναι πανέτοιμος και για το ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης την ερχόμενη Κυριακή 10 Μαϊου.