Ο Κιλιάν Εμπαπέ, μετά τον αποκλεισμό της Ρεάλ Μαδρίτης από την Μπάγερν Μονάχου στο Champions League πήγε… ολιγοήμερες διακοπές!

Ο Γάλλος αστέρας μαζί με την Έστερ Εσπόζιτο βρέθηκαν στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Κάλιαρι για να αποφορτιστεί ενόψει της συνέχειας του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει αύριο στις 22:00 την Εσπανιόλ για το πρωτάθλημα της La Liga.