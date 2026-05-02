Σε οριακό σημείο είναι η κατάσταση στην Μακάμπι Χάιφα η οποία έχει έξι ήττες στα τελευταία επτά παιχνίδια με αποκορύφωμα την ήττα με 4-0 από τη Χάποελ Τελ Αβίβ .

Οι οπαδοί των «πρασίνων» πήγαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας, αποδοκίμασαν το τεχνικό επιτελείο, έδιωξαν τους ποδοσφαιριστές από το γήπεδο και μπήκαν οι ίδιοι στον αγωνιστικό χώρο για να παίξουν!

Παράλληλα, γέμισαν τις εγκαταστάσεις με μηνύματα που ζητούν αλλαγές από τον ιδιοκτήτη Γιακόβ Σαχάρ.

Η Μακάμπι Χάιφα βρίσκεται εκτός στόχων, με τη σεζόν να θεωρείται χαμένη και τα Μέσα στο Ισραήλ αναφέρουν πως ετοιμάζονται ριζικές αλλαγές στο ρόστερ το προσεχές καλοκαίρι.