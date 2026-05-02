Ο Παναθηναϊκός έχει στραμμένο το βλέμμα του αποκλειστικά στη σειρά με τη Βαλένθια, καθώς εκεί διακυβεύεται η πρόκριση στο Final 4 της Euroleague. Οι Πράσινοι έχουν την ευκαιρία να κλειδώσουν την υπόθεση πρόκριση μπροστά στο κοινό τους, στο ΟΑΚΑ, κάτι που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον σύλλογο.

Παρ’ όλα αυτά στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει πάντα μηχανισμός που εξετάζει διακριτικά προτάσεις για την επόμενη σεζόν, χωρίς όμως να επηρεάζεται η τωρινή συγκέντρωση.

Ο Παναθηναϊκός κοιτάζει ήδη κάποιες περιπτώσεις Ελλήνων παικτών για το καλοκαίρι και δεν αποκλείεται να «ψωνίσει» και από τον Ολυμπιακό!

