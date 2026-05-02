Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να βρίσκεται σε συζητήσεις με ιταλικές ομάδες για να συνεχίσει την καριέρα του, καθώς το συμβόλαιό του με την Μπαρτσελόνα ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Με αφορμή αυτό το γεγονός ο Αντόνιο Ντι Νατάλε αποθέωσε τον Πολωνό επιθετικό τονίζοντας πως θα κάνει την μεγάλη διαφορά στο Ιταλικό πρωτάθλημα.

«Θα ήθελα να δω τον Λεβαντόφσκι στην Serie A. Εγώ αποσύρθηκα στα 38 μου, εκείνος είναι 37 και παραμένει σούπερ σκόρερ. Πιστεύω θα σκόραρε για ακόμη δύο σεζόν στη Serie A κρατώντας τσιγάρο», είπε χαρακτηριστικά ο Αντόνιο Ντι Νατάλε.

Επίσης για την διαφαινόμενη κατάκτηση του τίτλου από την Ίντερ είπε: «Δεν μου κάνει έκπληξη, η Ίντερ είναι καλή ομάδα. Αντιμετώπισα τον Κίβου ως προπονητής της Ίντερ όταν ήταν στην U17 με τη Σπέτσια. Μπορούσες να διακρίνεις από τότε τις καλές ιδέες του. Η ηρεμία του αποδείχθηκε πολύτιμη».