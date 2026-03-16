Αρχαιολόγοι στο Βόρειο Γιορκσάιρ ανακάλυψαν ξανά ένα χαμένο καταφύγιο του Ψυχρού Πολέμου, φέρνοντας στο φως ένα σημαντικό κομμάτι της βρετανικής ιστορίας από την εποχή των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Οι αρχαιολόγοι του οργανισμού English Heritage εντόπισαν στο Κάστρο του Σκάρμπορο έναν άξονα βάθους 4,5 μέτρων που οδηγούσε σε ένα μεγάλο καταφύγιο, το οποίο κατασκευάστηκε μεταξύ 1963 και 1964.



Η τοποθεσία του παρέμενε άγνωστη από το 1968 όταν και εγκαταλείφθηκε, μέχρι που μια έρευνα με ειδικά ραντάρ και ανάλυση ιστορικών αρχείων επέτρεψε στους ειδικούς να το εντοπίσουν στις 7 Μαρτίου. Το φυλάκιο αυτό είχε δημιουργηθεί για λογαριασμό του Βασιλικού Σώματος Παρατηρητών (ROC) με σκοπό τη μέτρηση πυρηνικών επιθέσεων και την προστασία των ενοίκων του από τις εκρήξεις.



Συνολικά, περίπου 1.500 τέτοια υπόγεια παρατηρητήρια κατασκευάστηκαν σε όλη τη Βρετανία, με 20.000 εθελοντές να έχουν αναλάβει το καθήκον να ανιχνεύουν πυρηνικές εκρήξεις και να αναφέρουν δεδομένα. Ο Κέβιν Μπουθ, επικεφαλής συλλογών του English Heritage, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία του ακρωτηρίου του Σκάρμπορο μέσα στους αιώνες, ενώ μας υπενθυμίζει την υστερία και τον φόβο που περιέβαλλε το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου.

Ένα καταφύγιο χτισμένο σε ένα ιστορικό σημείο παρατήρησης

Σύμφωνα με τον Μπουθ, οι περισσότεροι κάτοικοι της Βρετανίας ζούσαν πιθανότατα σε απόσταση λίγων μόλις μιλίων από ένα τέτοιο φυλάκιο, παρόλο που ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξή τους. Με διαστάσεις περίπου 4,7 επί 2,3 μέτρα, οι συνθήκες διαβίωσης μέσα στο καταφύγιο περιγράφονται ως εξαιρετικά στενάχωρες. Η επιτυχία του Σώματος Παρατηρητών στην απόκρυψη αυτών των σημείων έκανε τον εντοπισμό τους δύσκολο, καθώς ήταν θαμμένα κάτω από γρασίδι και χώμα.



Αν και φαίνεται περίεργο που ένα τέτοιο καταφύγιο χτίστηκε μέσα σε ένα μεσαιωνικό κάστρο, η εξήγηση κρύβεται στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο ακρωτήρι χρησίμευε ως σημείο παρατήρησης για χιλιάδες χρόνια, έχοντας φιλοξενήσει οικισμό της Εποχής του Χαλκού, ρωμαϊκό σταθμό σημάτων, μεσαιωνικό κάστρο και πυροβολείο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Λειτουργία και εξοπλισμός του καταφυγίου

Το καταφύγιο προοριζόταν για τη στέγαση τριών εθελοντών, οι οποίοι είχαν ως στόχο να χαρτογραφήσουν τις περιοχές όπου θα έπεφταν σοβιετικές βόμβες. Διέθεταν προμήθειες για δύο εβδομάδες, αν και η εμπειρία της Χιροσίμα έδειξε ότι οι καταστροφικές συνέπειες της ραδιενέργειας διαρκούν πολύ περισσότερο. Στο εσωτερικό του υπήρχαν συσκευές μέτρησης εκρήξεων, εξοπλισμός επικοινωνίας, μια κάμερα και κουκέτες. Τα δεδομένα από περίπου 70 τέτοια φυλάκια στέλνονταν σε ένα μεγαλύτερο κεντρικό καταφύγιο στο Γιορκ, γνωστό ως Αρχηγείο της Ομάδας 20.



Για το English Heritage, αυτή η ανακάλυψη ολοκληρώνει την ιστορία του Κάστρου του Σκάρμπορο, συνδέοντας τον Ψυχρό Πόλεμο με μια μακρά παράδοση παροχής προστασίας, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως μια ισχυρή υπενθύμιση των πραγματικών συνεπειών που θα είχε η χρήση πυρηνικών όπλων, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ιστότοπου Interesting Engineering.

