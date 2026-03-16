Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κατάρ, την Ντόχα, τόνισαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, με τις Αρχές να ανακοινώνουν ότι αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση.

«Οι ένοπλες δυνάμεις αναχαίτισαν μια πυραυλική επίθεση που είχε στόχο το Κράτος του Κατάρ», ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις του εναντίον των γειτόνων του στον Κόλπο σε αντίποινα για την ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του.