Οι διαφορές Ισραήλ και Ιράν δεν περιορίζονται μόνο στη Γη, αλλά φτάνουν μέχρι και το διάστημα, με τη «Μονάδα 9.900» του IDF να πραγματοποιεί νέο χτύπημα για να περιορίσει τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Η μονάδα του ισραηλινού στρατού χτύπησε ιρανική βάση που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για ιρανική υπεροχή στο διάστημα, είτε απειλώντας δορυφόρους, είτε εκτοξεύοντας ιρανικούς δορυφόρους. «Αναλαμβάνουμε πολλές πρωτοβουλίες με στόχο τη διατήρηση της ελευθερίας δράσης του IDF στον τομέα του διαστήματος», είπε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post, η βάση επικεντρωνόταν και στην ανάπτυξη τεχνολογιών για την κατάρριψη ισραηλινών δορυφόρων, ενώ χρησιμοποιήθηκε και για την κατασκευή του Chamran 1, ο οποίος εκτοξεύθηκε στο διάστημα τον Σεπτέμβριο του 2024 από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Ο δορυφόρος εκτοξεύτηκε με τον ιρανικό πύραυλο Qaem-100 και τέθηκε σε τροχιά, ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά Μέσα Ενημέρωσης.

Έκτοτε, ΗΠΑ και Ισραήλ παρακολουθούν στενά το διαστημικό πρόγραμμα του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι δεν αναπτύσσεται για πολιτικούς λόγους, αλλά για στρατιωτικά προγράμματα.

Παραδείγματος χάριν, οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι οι Ιρανοί προσπαθούν να τοποθετήσουν βαλλιστικούς πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές σε δορυφόρους για να επιτεθούν στην Ουάσινγκτον.

Από την άλλη, το Ισραήλ αναφέρει ότι είναι παράνομο μια χώρα να χρησιμοποιεί διαστημική τεχνολογία για να παρακολουθεί τις κινήσεις άλλων κρατών, πόσο μάλλον να προσπαθεί να διεισδύσει σε αυτά.

«Βλέπουμε από τους δορυφόρους μας, ότι το Ιράν προσπαθεί να παρακολουθήσει δορυφορικά τις κινήσεις στον Περσικό Κόλπο και να διεισδύσει στο Ισραήλ», είπε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ανώνυμα, με συνάδελφό του να προσθέτει: «Αν δεν καταστρέφαμε τη βάση, θα περιορίζονταν οι δυνατότητες να διεισδύουμε στο Ιράν».

Η The Washington Post έγραψε ότι το Ιράν λαμβάνει διαστημική τεχνολογία τόσο από την Κίνα, όσο και από τη Ρωσία, με τη Μόσχα να παρέχει τη μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη υποστήριξη.

Παραδείγματος χάριν, το 2022 ετοιμαζόταν να παραδώσει στο Ιράν έναν προηγμένο δορυφόρο που θα του επέτρεπε να παρακολουθεί πιθανούς στρατιωτικούς στόχους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Επίσης, στις 28 Δεκεμβρίου 2025, λίγο πριν ξεσπάσουν οι διαδηλώσεις στο Ιράν, η Τεχεράνη εκτόξευσε ταυτόχρονα στο διάστημα τρεις δορυφόρους εγχώριας κατασκευής από ρωσική βάση εκτόξευσης, την ίδια στιγμή που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου βρισκόταν καθ’ οδόν για να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να συζητήσουν την ιρανική απειλή και άλλα περιφερειακά ζητήματα.

Τότε, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ερμήνευσαν τις εκτοξεύσεις, οι οποίες είχαν ανακοινωθεί εκ των προτέρων πολλές φορές, ως ένδειξη της αντίστασης του Ιράν στις προσπάθειες του Τελ Αβίβ και της Ουάσινγκτον να του επιβάλουν μια νέα ισορροπία δυνάμεων.