Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης θα παρουσιάσουν αύριο Τρίτη στις 17.00 τα έργα 5,3 δισεκατομμυρίων ευρώ που εντάσσονται στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο

Η παρουσίαση θα γίνει στο ισόγειο του Μεγάρου Μποδοσάκη.

Σημειώνεται, ότι το υπουργείο Οικονομικών είχε απαντήσει σε δημοσίευμα που έφερε το υπουργείο να κλείνει 24 συμβάσεις τεχνικής και επικοινωνιακής υποστήριξης συνολικού ποσού 200 εκατ. ευρώ σε τρεις μήνες (Νοέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026) για έργα του ΕΣΠΑ και του ΤΑΑ.

Το υπουργείο σημείωσε ότι η υποστήριξη είναι απαραίτητη γιατί το τελευταίο στάδιο είναι το πιο απαιτητικό, η δημοσιότητα είναι διαρκής κανονιστική υποχρέωση της χώρας και όχι επιλογή, και ότι προβλέπεται από τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και αποτελούσε ανέκαθεν εργαλείο (ν. 4412/16 και ενωσιακό δίκαιο).