Αισιόδοξος για τη πορεία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά τη χθεσινή διαδικασία εκλογής συνέδρων.

Όπως δήλωσε στη ΕΡΤ, «το ΠΑΣΟΚ απέδειξε για ακόμη μια φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες. Η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. 174.813 πολίτες έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα. Ότι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική προτεραιότητα, που μπορεί να γίνει πράξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε τη πρόσκληση σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να δείξει εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία. Που θα ξανακάνει τη στέγαση δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους. Που θα φέρει καλύτερες μέρες για εσάς και τα παιδιά σας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία εκλογής συνέδρων και ιδιαίτερα «τους χιλιάδες εθελοντές που εργάστηκαν με αφοσίωση και ευθύνη για να διεξαχθεί άψογα αυτή η μεγάλη δημοκρατική διαδικασία. Και ακόμη περισσότερο τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που, με υπομονή και πίστη, πήγαν στις κάλπες στέλνοντας ένα καθαρό μήνυμα συμμετοχής, ελπίδας και πολιτικής αλλαγής».

Μαζί μπορούμε να ξαναδώσουμε δύναμη στη Δημοκρατική Παράταξη και προοπτική στη χώρα. Τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν θα μας χαριστεί. Όλα θα τα πετύχουμε με καθημερινό αγώνα γιατί την Ελλάδα που μας αξίζει, θα την κερδίσουμε μαζί», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.