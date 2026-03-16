Η Άουντι Κρουκς είναι το νέο μεγάλο αστέρι στο κολεγιακό Πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ και δεν δείχνει να πτοείται από τίποτα.

Η Κρουκς ως σέντερ των Αϊόβα Σέντερ, στα 21 της χρόνια έχει σημειώσει ιστορικά ρεκόρ πόντων (40 πόντοι σε ένα ματς). Παράλληλα όμως έχει και τα πολύ άσχημα και έως και προσβλητικά σχόλια για τα κιλά και το σώμα της ενώ παίζει στο κολεγιακό Πρωτάθλημα μπάσκετ των ΗΠΑ.

Ορισμένοι έφτασαν και στα άκρα με άκρως προσβλητικούς χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπό της και με απαράδεκτα συνθήματα και μέσα στα γήπεδα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ESPN, η ίδια μίλησε για αυτό το θέμα δείχνοντας ότι δεν… μασάει πλέον από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο: «Το ότι είμαι δυνατή είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη. Το να είμαι μεγαλόσωμη είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανη.

Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει τους αριθμούς που καταγράφω. Κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει το πώς παίζω. Έτσι, επιτίθενται σε μένα προσωπικά αλλά εγώ δεν παίζω μπάσκετ για αυτό. Δεν υπέγραψα στην ομάδα αυτή για να ακούω τέτοια σχόλια.

Στην οικογένειά μου ήμασταν πάντα μεγαλόσωμοι και δυνατοί άνθρωποι. Ψηλοί άνθρωποι. Αυτό είναι το ποιοι είμαστε. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Χρησιμοποιώ το σώμα μου περισσότερο ως εργαλείο, επειδή αυτό το σώμα με έχει πάει τόσο μακριά στη ζωή και μου επιτρέπει να κάνω αυτό που αγαπάω στο γήπεδο.

Ήταν δύσκολο για μένα να επεξεργαστώ και να καταλάβω σε εκείνη την ηλικία ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο αποκομμένοι από αυτό που κάνω αλλά νομίζω ότι με τον καιρό έμαθα πως, κάτι κάνω σωστά. Για να βρίσκονται σε όλες αυτές τις πλατφόρμες και να αφιερώνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι χρόνο από τη μέρα τους για να πουν κάτι καλό ή κακό, σίγουρα κάνω κάτι σωστά. Οι άνθρωποι που με κοροϊδεύουν για το σώμα και τα κιλά μου, σίγουρα δεν θα μπορούσαν να με σταματήσουν κάτω από τη ρακέτα».