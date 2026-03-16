Την υψηλή συμμετοχή στον νομό Λάρισας για τις εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, στιγματίζουν τα όσα έγιναν την Κυριακή στον δήμο του Κιλελέρ, εκεί όπου η κάλπη έκλεισε, αλλά μέχρι αυτή την ώρα δεν γνωρίζει κανείς το αποτέλεσμα.

Το συμβάν προκλήθηκε από ενστάσεις που έθεσε η εφορευτική επιτροπή ως προς το αν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα για τη διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αποτέλεσμα της έντασης. όπως αναφέρει το onlarissa.gr, ήταν η κάλπη να μεταφερθεί στη Λάρισα, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει για να γίνει η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων.

Στον υπόλοιπο νομό, η συμμετοχή ήταν άνω του προσδοκώμενου, καθώς άγγιξε τα 4.440 μέλη, αριθμός μεγαλύτερος από την προηγούμενη διαδικασία, στην οποία μάλιστα τότε ψήφιζαν και για άλλα κομματικά όργανα.

Σημειώνεται ότι στον δήμο της Λάρισας ψήφισαν χθες 2.304 μέλη, στα Φάρσαλα 227, στην Ελασσόνα 667, στην Καλλιθέα Ελασσόνας 328, στον Τύρναβο 495, στην Αγιά 223 και στα Τέμπη 177.

Συνολικά από τη Λάρισα θα εκλεγούν 44 σύνεδροι (15 γυναίκες ελέω ποσόστωσης και 4 κάτω των 35 ετών). Από την Ελασσόνα θα εκλεγούν 20 σύνεδροι, από τον Τύρναβο 9, από τα Φάρσαλα 13, από την Αγιά 7, 13 από το Κιλελέρ και από τα Τέμπη 8.