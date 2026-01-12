H ΕΡΤ, σε συνεργασία με τον δήμο Σύρου και τη Foss Productions, αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνδρομή των τοπικών αρχών του νησιού αλλά και των κατοίκων του στα γυρίσματα της σειράς «Η μεγάλη χίμαιρα», θα προβάλει το 4ο επεισόδιο στο θέατρο «Απόλλων» στη Σύρο, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, πριν από την τηλεοπτική μετάδοση στην ΕΡΤ1, την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 22:00.

Η Σύρος, με το μοναδικό της τοπίο και την ξεχωριστή αρχιτεκτονική της, αποτέλεσε βασικό σκηνικό της σειράς, σφραγίζοντας με την ατμόσφαιρά της την οπτική και αισθητική ταυτότητα της σειράς.

Το εμβληματικό έργο του Μ. Καραγάτση, που μεταφέρθηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αίσθηση και έχει καθηλώσει το κοινό τόσο στο ERTFLIX, στη ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ όσο και στην ΕΡΤ1.

Η σειρά αποτελεί παραγωγή της Foss Productions, σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ, τη γερμανική εταιρεία διεθνούς διανομής Beta Film, την ιταλική εταιρεία παραγωγής Mompracem Films και την Boo Productions.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία των βασικών συντελεστών της σειράς και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η προβολή θα γίνει στο θέατρο «Απόλλων», στην Ερμούπολη, αύριο Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026 (ώρα προσέλευσης 20:30).

Είσοδος: με δελτίο ελεύθερης εισόδου από τα ταμεία του θεάτρου «Απόλλων» ή μέσω Ticketservices.