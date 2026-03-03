Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έχουν ξεκινήσει ένα ευρύ κύμα επιθέσεων στο Ιράν, με χτυπήματα να στοχεύουν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων, συστήματα αεράμυνας και «άλλες υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», όπως μεταδίδουν ισραηλινά μέσα.

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης της Τεχεράνης πραγματοποίησαν νέο κύμα επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ, όπως μεταδίδουν κρατικά ιρανικά μέσα ενημέρωσης

Εκρήξεις και στη Βηρυτό

Ένας δυνατός κρότος ακούστηκε από δημοσιογράφο του AFP στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, καθώς Ισραήλ και Χεζμπολάχ αντάλλαζαν επιθέσεις και ρίψεις πυραύλων.

Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από την Τεχεράνη, επανέλαβε τις επιθέσεις με ρουκέτες και drones εναντίον του Ισραήλ τη Δευτέρα, μετά από μακρά παύση, σε αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε κύμα κοινών επιθέσεων ΗΠΑ και Ισραήλ.