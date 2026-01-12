Στην αποκάλυψη πως στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχει και το δικό της κόμμα, προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού το μεσημέρι της Δευτέρας.

«Επειδή παίρνουμε πολύ σοβαρά το έργο το οποίο μας δόθηκε, γιατί εγώ πραγματικά θεωρώ ότι μετά τον θάνατο της κόρης μου μπήκα σε μια αποστολή που μοναδικό και τελικό σκοπό έχει τη δικαίωση του παιδιού μου και κατ’ επέκταση τη δικαίωση της χώρας σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαπλοκής», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Όταν είμαστε έτοιμοι κι έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να πούμε πέντε πράγματα στην κοινωνία για να μας στηρίξει, τότε θα ανακοινωθεί».

«Δεν υπάρχει βιασύνη», είπε συγκεκριμένα, μιλώντας στον ΑΝΤ1. «Το μόνο βέβαιο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετάσχουμε και εμείς», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η συνήγορός της, Μαρία Γράτσια, υποστήριξε ότι η Μαρία Καρυστιανού δέχεται πόλεμο από το πολιτικό σύστημα. «Συσπειρώνεται όλο το σύστημα για να της τραβήξουν το χαλί με παιδαριώδεις τοποθετήσεις. Η δράση της κατατείνει μόνο στο κοινό καλό», τόνισε η κ. Γράτσια.