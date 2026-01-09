Η Μαρία Καρυστιανού προχώρησε σε δηλώσεις με αφορμή για την κριτική που δέχεται για το σενάριο ίδρυσης κόμματος.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας, διέψευσε σενάρια ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος στις 28 Φεβρουαρίου, ανήμερα της τρίτης επετείου της τραγωδίας των Τεμπών.

«Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι τραγικό. Όταν διάβασα κάτι τέτοιο… είναι τραγικό, δεν ισχύει. Δεν έχω βγάλει κανένα μανιφέστο. Είπα πως το κίνημα μεγαλώνει και πάει καλά. Όλα αυτά γίνονται σκόπιμα για να με συκοφαντούν, να με βγάλουν μπροστά. Όλο το σύστημα, για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική περίοδο, η κυβέρνηση και η πλειοψηφία της αντιπολίτευσης είναι ένα, μια γροθιά απέναντι σε έναν γονέα και ένα κίνημα πολιτών, που στρέφονται κατά της διαφθοράς», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, απατώντας στην κριτική που έχει δεχτεί από άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, δήλωσε:

«Είναι η πέμπτη φορά που βρισκόμαστε εδώ, αλλά η δίκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί θεωρούμε πως μπορούμε εύκολα να αναδείξουμε την αλήθεια με τα χαμένα βίντεο. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Περιμένουμε κάθε φορά να δούμε πότε θα έρθει η επόμενη δικάσιμος, μήπως και αποκαλυφθούν κάποια πράγματα. Είμαστε εδώ, παρά την απογοήτευση, και θα είμαστε κάθε φορά εδώ με ό,τι κουράγιο μας έχει απομείνει. Το διαίρει και βασίλευε δεν θα περάσει. Έμαθα διάφορα σήμερα, δυσάρεστα, προσπαθούν να με στοχοποιήσουν προσωπικά και να προκαλέσουν διχασμό. Να πω ότι η διαφορετικότητα στη σκέψη είναι θεμιτή. Το να χρησιμοποιείται όμως αυτό δόλια για να περάσει το μήνυμα ότι εμείς οι συγγενείς έχουμε διαφορετικές επιδιώξεις, είναι άρρωστο. Το λέω γενικά, προσπαθούν να μας παρουσιάσουν ως αντίπαλες πλευρές, δεν το λέω μόνο για το κόμμα. Το κόμμα είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ένας άλλος δρόμος που μπορεί να οδηγήσει στη δικαίωση των παιδιών. Κάποιοι άλλοι δεν το πιστεύουν αυτό και είναι φυσιολογικό. Εμείς παραμένουμε ενωμένοι και θα δίνουμε το παρών σε κάθε δίκη. Αυτές οι αναβολές είναι προάγγελος για όσα θα γίνουν στην κύρια δίκη».