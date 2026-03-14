Απίθανο σκηνικό στο NBA και συγκεκριμένα στον αγώνα των Ντάλας Μάβερικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, καθώς οι διαιτητές έδωσαν τη μπάλα σε λάθος ομάδα και αυτή επιτέθηκε στο λάθος κανάλι.

Συγκεκριμένα, έπειτα από ένα τάιμ άουτ, η μπάλα θα έπρεπε να δοθεί στους Καβαλίερς, οι διαιτητές όμως μπερδεύτηκαν και την έδωσαν στους Μάβερικς. Αν αυτό ήταν λάθος, αυτό που ακολούθησε ήταν απίστευτο.

Η ομάδα του Ντάλας, άγνωστο γιατί μπερδεύτηκε και έκανε επίθεση προς το… δικό της καλάθι, με τους διαιτητές να αντιλαμβάνονται, κάπου εκεί, ότι έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα και να σταματάνε το ματς για να δώσουν τη μπάλα στο Κλίβελαντ.

Μια σκηνή που έκανε πολλούς, συμπεριλαμβανομένου και του προπονητή των Καβαλίερς, να γελάσουν.