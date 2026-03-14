Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μίλησε για τη δύσκολη προσωπική της εμπειρία με την παχυσαρκία, σε συνέντευξή της στην εκπομπή “Καλύτερα Αργά” την Παρασκευή (13/03/2026). Περιέγραψε τη «μάχη» που έδωσε για να χάσει βάρος χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων, υπογραμμίζοντας ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, πειθαρχία και αυστηρό πρόγραμμα για να πετύχει τον στόχο της. Παράλληλα, θέλησε να στείλει μήνυμα ενθάρρυνσης σε όσους προσπαθούν να χάσουν κιλά, τονίζοντας ότι η επιμονή και η συνέπεια μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.

Η ίδια επισήμανε ότι δεν εφησυχάζει, καθώς η παχυσαρκία αποτελεί, όπως είπε, μια χρόνια και υποτροπιάζουσα νόσο. Γι’ αυτό, όπως ανέφερε, παραμένει διαρκώς σε εγρήγορση, γνωρίζοντας ότι αν χαλαρώσει, είναι πιθανό να αντιμετωπίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα.

«Είμαι ειδική στην παχυσαρκία. Δεν είμαι σήμερα παχύσαρκη, αλλά έχω υπάρξει και είναι μια χρόνια υποτροπιάζουσα νόσος. Ζω πολλά χρόνια της ζωής μου με την απειλή της παχυσαρκίας. Όταν αδυνάτισα, δεν υπήρχαν φάρμακα, οπότε από τα 108 κιλά έφτασα στα 56 χωρίς φαρμακευτική βοήθεια και ήταν πολύ δύσκολο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα ευχόταν να υπήρχαν τότε οι σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν «μαγική λύση» χωρίς αλλαγή τρόπου ζωής και σωστή διατροφή.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είχε επισημάνει ήδη από τον Δεκέμβριο του 2025 ότι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει τις απαραίτητες καρδιολογικές εξετάσεις, για τις οποίες έχουν λάβει σχετική ενημέρωση. Όπως είχε αποκαλύψει, το πρόγραμμα αφορά περίπου 30.000 ενήλικες δικαιούχους.