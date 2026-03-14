Σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου προκάλεσε ο θάνατος ενός μωρού, τεσσάρων μόλις μηνών το πρωί του Σαββάτου (14/03).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί σε χωριό της ενδοχώρας του Δήμου Ηρακλείου. Το μωράκι, ένα αγοράκι τεσσάρων μηνών, βρήκε νεκρό στην κούνια του η μητέρα του και αμέσως σήμανε συναγερμός.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά για το δύστυχο αγγελούδι που άφησε την τελευταία του πνοή πριν καλά – καλά γνωρίσει τον κόσμο.

Σύμφωνα με το cretalive.gr η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο για τη νεκροψία – νεκροτομή και τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛ.ΑΣ. με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σπίτι της οικογένειας.