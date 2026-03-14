Διαδηλωτές επιτέθηκαν, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, εναντίον των τοπικών γραφείων του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κούβας στην επαρχία Σιέγο ντε Άβιλα, σε απόσταση περίπου 460 χιλιομέτρων από την Αβάνα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν κατά των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος και των ελλείψεων βασικών αγαθών.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτίριο που βρίσκεται στην κοινότητα Μορόν, απ’ όπου αφαίρεσαν έγγραφα, υπολογιστές και έπιπλα, τα οποία κατόπιν έκαψαν στον δρόμο.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Invasor, πέντε άνθρωποι συνελήφθησαν έπειτα από αυτά τα «περιστατικά βανδαλισμού».

Ενώ πλήττεται ήδη από μια βαθιά οικονομική κρίση, η νήσος των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μαζικές ελλείψεις καυσίμων και παρατεταμένες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που πολλοί Κουβανοί εκφράζουν τη δυσφορία τους δημοσίως μέσω διαδηλώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες, στις περισσότερες περιπτώσεις, καταλήγουν σε συναυλίες με κατσαρόλες.

Political protests are unfolding in Cuba, accompanied by arson



Right now, in the cities of Ciego de Ávila and Morón, Central Cuba, during night-time protests in the second week of a complete power outage, people are lighting bonfires and, reportedly, have set fire to local… pic.twitter.com/dY4dRKs5hm — Sprinter Press (@SprinterPress) March 14, 2026

Η Ουάσιγκτον επιβάλλει από τον Ιανουάριο έναν ντε φάκτο ενεργειακό αποκλεισμό, επικαλούμενη την «έκτακτη απειλή» σε βάρος της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ από αυτήν τη νήσο που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 150 χιλιομέτρων από τις ακτές της Φλόριντα.

Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι τεταμένες μετά την επίθεση των ΗΠΑ εναντίον της Βενεζουέλας την 3η Ιανουαρίου και τις επαναλαμβανόμενες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, που προέτρεψε την κουβανική κυβέρνηση να «συνάψει μία συμφωνία» προτού να είναι πάρα πολύ αργά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν κρύβει την επιθυμία του να δει μια αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα και ασκεί μια πολιτική μέγιστης πίεσης, λόγω των σχέσεων της νήσου με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν.

Η Κούβα επιβεβαίωσε χθες πως βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και άρχισε να αποφυλακίζει πολιτικούς κρατουμένους στο πλαίσιο μιας συμφωνίας με το Βατικανό, έναν ιστορικό μεσολαβητή μεταξύ των δύο ιδεολογικών εχθρών.