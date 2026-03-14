Η ΑΕΚ έκλεισε από το πρώτο ματς της φάσης των «16» του Europa Conference League μια θέση στους προημιτελικούς καθώς συνέτριψε με 4-0 την Τσέλιε εκτός έδρας και η UEFA με αναρτήσεις της στα social media στέκεται στους Αμπουμπακαρί Κοϊτά και Θωμά Στρακόσα.

Η Ένωση πήγε στη Σλοβενία αποφασισμένη για τη νίκη και την πήρε με εμφατικό τρόπο, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς στην Allwyn Arena την προσεχή Πέμπτη (19/3).

Ένας από τους παίκτες που σκόραραν στην 4άρα επί της Τσέλιε ήταν ο Κοϊτά με ωραία κίνηση και ψύχραιμο πλασέ, γκολ με το οποίο έγινε το 0-2 στο πρώτο ημίχρονο, με την UEFA να ανεβάζει το σχετικό βίντεο στα social media.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανέβασε και βίντεο με μία επέμβαση του Στρακόσα, τον οποίο επίσης αποθέωσε για τα αντανακλαστικά που έδειξε.