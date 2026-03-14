Η Ίντερ προηγήθηκε αλλά δέχθηκε την ισοφάριση από την Αταλάντα και με το τελικό 1-1 στο Μεάτσα, για την 29η αγωνιστική της Serie A, η Μίλαν έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στο -5.

Οι «νερατζούρι» ήθελαν να αφήσουν πίσω τους την ήττα από τους «ροσονέρι» στο ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας αλλά δεν ήταν καλοί. Έστω κι έτσι, όμως, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 26ο λεπτό, στη μοναδική τους φάση, με το σουτ του Εσπόζιτο εντός περιοχής.

Η ομάδα του Κρίστιαν Κίβου προσπάθησε για το δεύτερο γκολ στο β’ μέρος αλλά παρέμενε κακή και το πλήρωσε στο 82′, όταν ο Σουλεμάνα έκανε το σουτ, ο Ζόμερ απέκρουσε και ο Κρστόβιτς έγραψε το 1-1 στην επαναφορά.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, αν και οι «μπεργκαμάσκι» πίεσαν για τη νίκη στο τέλος, με τη Μίλαν, η οποία την Κυριακή (15/3) παίζει με τη Λάτσιο εκτός έδρας, να έχει την ευκαιρία να πλησιάσει στο -5 και να βάλει φωτιά στη μάχη του τίτλου.