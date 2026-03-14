Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Τρίτη (17/3) τη Φενέρμπαχτσε σε εξ αναβολής παιχνίδι για τη Euroleague και οι πιθανότητες να αγωνιστούν οι Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ ανεβαίνουν συνεχώς.

Οι δύο παίκτες έχουν απουσιάσει από τα τελευταία παιχνίδια λόγω τραυματισμών, η επιστροφή τους στη δράση όμως δεν αργεί. Η κατάσταση αμφότερων παρουσιάζει συνεχώς βελτίωση και όλα δείχνουν πως θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι με τους Τούρκους.

Με τους Μόντε Μόρις, Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόρι Τζέσεφ να μην υπολογίζεται για το ματς με τη Φενέρ καθώς δεν βρίσκονταν στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» την 14η αγωνιστική, στο πλαίσιο της οποίας θα γινόταν το ματς αν δεν υπήρχε η αναβολή λόγω βροχής, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θέλει να έχει κι άλλους απόντες.

Όλα δείχνουν, επομένως, ότι οι Βεζένκοβ και Γουόκαπ θα είναι σε θέση να αγωνιστούν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και δεν αποκλείεται την Κυριακή (15/3) να πάρουν χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τον Πανιώνιο για το ελληνικό πρωτάθλημα.