«Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας και να προβάλλουμε αυτήν την ισχυρή αποτρεπτική εικόνα της πατρίδας μας, αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Άρα, η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής, ασφαλούς και ισχυρής Ελλάδας αντανακλάται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ στην εικόνα των ελληνικών φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16, των αναβαθμισμένων που βρίσκονται στην Κύπρο, των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot που προστατεύουν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο».

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από το προσυνέδριο που διεξάγεται στη Λάρισα στο πλαίσιο του 16ου Συνεδρίου της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε τη σημασία που έχει η πορεία της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα τα έργα που υλοποιούνται στη Θεσσαλία.

Όπως είπε, «αν η ελληνική οικονομία δεν πατούσε καλά στα πόδια της, θα ήταν αδύνατον να διαθέσουμε τα δισεκατομμύρια που διαθέτουμε σήμερα στη Θεσσαλία για να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, να ανατάξουμε υποδομές, όπως είναι τα έργα για τον Daniel, τα οποία δρομολογούνται, η σιδηροδρομική σύνδεση, τα εκατοντάδες οδικά έργα τα οποία γίνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες».

Παράλληλα, επισήμανε ότι η Θεσσαλία είναι μια περιφέρεια που αν και έχει δοκιμαστεί από μεγάλες φυσικές καταστροφές τα τελευταία χρόνια, «από την άλλη, έχει όμως τόσα πολλά συμπυκνωμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα».

«Να βλέπουμε την οικονομία και με όρους μέλλοντος»

Επίσης, αναφέρθηκε στο μέλλον της πορείας της εθνικής οικονομίας, σημειώνοντας πως «πρέπει να μπορούμε να βλέπουμε την οικονομία και με όρους μέλλοντος, δηλαδή πού θέλουμε να είμαστε το 2030, πού θέλουμε να είμαστε το 2035», για να συμπληρώσει ότι «η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη, το μόνο κόμμα στη χώρα, το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες».

Επίσης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, τονίζοντας πως η νέα γενιά επιχειρηματιών, η οποία αναπτύσσει προϊόντα και υπηρεσίες, «δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, αλλά απευθύνεται σε μία παγκόσμια αγορά».

Επίσης μίλησε για την σημασία της προεδρίας του Eurogroup από την Ελλάδα, δηλώνοντας υπερήφανος και τόνισε: «Η γέφυρα μεταξύ της ισχυρής οικονομίας σε μακροοικονομικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Να μπορούμε εμείς, που ήμασταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, να λέμε υπερήφανα ότι ο πρόεδρος του Eurogroup είναι ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών. Δεν είναι καθόλου προφανές αυτό το οποίο μπορέσαμε και πετύχαμε. Όμως αυτό που τελικά σας ενδιαφέρει όλους, είναι πως αυτή η συλλογική προκοπή, η πολύ καλή πορεία της οικονομίας, μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε στήριξη της κοινωνίας όποτε αυτή το έχει περισσότερο ανάγκη, κάτι το οποίο αποδεδειγμένα το έχουμε κάνει όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής μας, και, εφόσον χρειαστεί, θα το κάνουμε και τώρα».

Στο πλαίσιο του προσυνεδρίου, ο κ. ητσοτάκης συνομίλησε με τη κ. Ράνια Λάμπρου που είναι συνιδρύτρια εταιρείας τεχνολογίας, τον κ. Γιώργο Ρωμανόπουλο που είναι αγρότης, τον κ. Ευάγγελο Γκάγκο Πρόεδρο εταιρειών κατασκευών και βιομηχανικής παραγωγής και τον κ. Αλέξανδρο ΦίδηΜηχανικό Συστημάτων Πληροφορικής. Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως έχει ξεχωριστή σημασία ότι «επιλέγουμε να μιλήσουμε για τη δυνατή οικονομία και τη δυνατή Ελλάδα στη Θεσσαλία που έχει δοκιμαστεί από τις φυσικές καταστροφές και έχει πλεονεκτήματα ώστε τα επόμενα χρόνια να απογειωθεί».

Η οικονομία της Θεσσαλίας και οι προοπτικές ανάπτυξης

Ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η ανεργία στη Θεσσαλία είναι κάτω από τον εθνικό μέσο όρο, ότι έχει σημαντική μεταποιητική παραγωγική βάση και να ανοίξει τα φτερά της στον τουρισμό. «Είναι σημαντική στιγμή για την Ελλάδα να λέμε ότι οι πρόεδρος του eurogroup είναι ο Έλληνες υπουργός οικονομικών. Αυτό που ενδιαφέρει είναι πως η καλή πορεία της οικονομίας μεταφράζεται σε στήριξη της κοινωνίας κάτι που έχουμε κάνει και εφόσον χρειαστεί θα το κάνουμε και τώρα. Πια στην Ελλάδα σκεφτόμαστε με όρους μέλλοντος», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών προσελκύει ανθρώπους πίσω στην πατρίδα. «Δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την οικονομία μόνο με όρους παρόντος αλλά και με όρους μέλλοντος. Σήμερα η ΝΔ είναι η μόνη παράταξη με συγκροτημένο σχέδιο προόδου για την Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες. Μπορούμε να δρομολογήσουμε σημαντικά έργα που πηγαίνουν πέρα από τον ορίζοντα της δικής μας διακυβέρνησης», υπογράμμισε.

«Η Θεσσαλία δοκιμάστηκε πολύ έντονα. Να γνωρίζετε ότι αν η ελληνική οικονομία δεν πατουσε καλά στα πόδια της θα ήταν αδύνατο να διαθέσουμε τα δις που διαθέτουμε σήμερα στην Θεσσαλία», επισήμανε. «Όλα αυτά μπορούμε να τα υλοποιούμε επειδή η ελληνική οικονομία πηγαίνει καλά. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τις επενδύσεις που κάνουμε στην άμυνά μας αν τα δημόσια οικονομικά δεν πήγαιναν καλά. Η γέφυρα μεταξύ της δυνατής οικονομίας και της δυνατής και ισχυρής Ελλάδας αντανακλάται στην εικόνα των φρεγατών που βρίσκονται στην Κύπρο, των F-16 που βρίκσκονται στην Κύπρο, των πάτριοτ που προστατεύουν τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Ισχυρή οικονομία, δυνατή Ελλάδα, δυνατή ΝΔ. Αυτό το τρίπτυχο κρατείστε γιατί αυτό θα μας οδηγήσει στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα και μεταρρυθμίσεις

Μιλώντας για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι «κληθήκαμε φέτος να διαχειριστούμε μια τέλεια καταιγίδα» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη δύσκολη απόφαση για κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην ευλογιά , στα διαχρονικά προβλήματα της κλιματικής κρίσης και τώρα μια ενδεχομένως προβληματική κατάσταση.

«Η απόφαση να καταργήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν δύσκολη και απαραίτητη. Και παρά τις δυσκολίες καταφέραμε πέρσι να κάνουμε πληρωμές ύψους 3,8 δισ. ευρώ εκεί που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Αργήσαμε. Οι πραγματικοί αγρότες θα εισπράξουν περισσότερα και σήμερα υπάρχει καλύτερη ορατότητα για τις πληρωμές για τους επόμενους μήνες. Όλη αυτή η προσπάθεια είναι κάτω από τη δική μου προσωπική εποπτεία. Ενόψει της νέας ΚΑΠ, είναι σημαντικό να αποδείξουμε στην Ευρώπη ότι τακτοποιήσαμε οριστικά και αμετάκλητα τις παθογένειες του παρελθόντος. Ο καθένας θα πληρώνεται για το προϊον που παράγει και σύμφωνα με τους κανονισμούς. Χωρίς αυτή τη μεταρρύθμιση δεν θα μπορούσαμε να μιλάμε για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα. Να ζητήσω κατανόηση για τις όποιες καθυστερήσεις», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Κόστος παραγωγής, υδάτινοι πόροι και έργα υποδομών

Ο πρωθυπουργός είπε επίσης ότι υπάρχουν ζητήματα με το κόστος παραγωγής. «Στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών είμαστε σε θέση να στηρίξουμε ειδικές κατηγορίες παραγωγών που επλήγησαν με μεγαλύτερη ένταση», σημείωσε. «Τα προβλήματα και οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ. Να κάνω ειδική μνεία στη διαχείριση των υδάτων. Είναι έργα που απαιτούν μακροχρόνιο σχεδιασμό, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων. Εχουμε φτιάξει τον Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας. Ταυτόχρονα έχουν αρχίσει να γίνονται σημαντικά έργα που αφορουν την υποδομή του νερου στη Θεσσαλία. Είμαστε όλοι μαζί, από την ίδια πλευρά του φράχτη. Τα μικρά ορεινής υδρονομίας στα βουνά μπορεί να έχουν τεράστια σημασία. Να εστιάσουμε στα σημαντικά έργα στα δίκτυά μας. Να κάνω ειδική μνεία σε μια υπόθεση που έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στη μερική μεταφορά υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία. Αυτό το σχέδιο ανατρέχει στη δεκαετία του ’60. Ήδη έχουν κατασκευαστεί σημαντικά τμήματα που αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, απαξιώνονται. Ένας από τους λόγους που η χώρα έχει χαμηλές τιμές ενέργειας οφείλεται γιατί οι ΑΠΕ έδωσαν πολύ δυναμικό και επειδή φέτος έβρεξε πολύ και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ είχαν πληρότητα. Όπου χρειαζόμαστε μεγάλα φράγματα, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πάρει την απόφαση ώστε η μερική μεταφορά του νερού από τον Αχελώο στη Θεσσαλία θα μπει μπροστά. Είναι κεντρική δέσμευση της κυβέρνησης», τόνισε και είπε ότι θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας για αυτό το έργο.

«Σας διαβεβαιώνω ότι όπως το 2023 είχαμε πει ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν η αύξηση των μισθών, στις 3 πρώτες προτεραιότητες πηγαίνοντας στις εκλογές του 2027 είναι η ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα της πατρίδας μας», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης.

Για την ευλογιά είπε ότι αν γινόταν ενδημική θα δημιουργούσε άλλα προβλήματα στο μέλλον. «Πρέπει να τηρήσουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ειδικά τώρα που πλησιάζει το Πάσχα. Τώρα πρέπει να τελειώνουμε, πριν μπει το καλοκαίρι με το πρόβλημα της ευλογιάς», ανέφερε.

Εμπόριο, εργασία και αγροτικό δυναμικό

Επίσης είπε ότι συμφωνία Mercosur έχει δικλείδες ασφαλείας, ότι δεν απειλούνται ελληνικά προϊόντα τα οποία θα έχουν ευκαιρία να μπουν σε μεγάλες αγορές.

«Αν υπάρχουν άνθρωποι που δικαιούνται στάτους πρόσφυγα έχουμε κάθε λόγο να τους φιλοξενήσουμε και να τους εντάξουμε στην κοινωνία. Οι αριθμοί είναι λογικοί και λύνουν το πρόβλημα του εργατικού δυναμικού. Θα προχωρήσουμε σε οργανωμένες συμφωνίες με χώρες για αγροτών γης», είπε σε άλλο σημείο της συζήτησης.

Στήριξη μεταποίησης και βιομηχανίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της συζήτησης ανέφερε ότι σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τη στήριξη της ελληνικής ενεργοβόρου βιομηχανίας. «Η στήριξη της μεταποίησης έχει μεγάλη σημασία, ειδικά στην περιφέρεια», ανέφερε. «Θέλουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση σε βιομηχανικά πάρκα και σχετική ευελιξία. Πολύ σημαντικό το χωροταξικό», σημείωσε. «Πιστεύουμε στον κοινωνικό διάλογο. Η μεγάλη συμφωνία των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις έχει πολύ μεγάλη σημασία», ανέφερε μεταξύ άλλων στη συνέχεια.

Μισθοί, φορολογία και οικονομική πολιτική

«Ο λόγος που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις είναι γιατί θέλω να αναδεικνύεται το αποτύπωμα της πολιτικής μας. Πολλοί νέοι έχουν ωφεληθεί από τις αυξήσεις των μισθών, από τη μείωση των φόρων και από προγράμματα όπως το Σπίτι μου. Καταλαβαίνω να υπάρχει μια γκρίνια, ανησυχία και έγνοια για την ακρίβεια. Είναι πραγματικά προβλήματα αυτά αλλά πολλοί άνθρωποι βελτίωσαν τη ζωή τους. Όποιος θέλει να βρει δουλειά σήμερα βρίσκει. Είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση που παίρνω για την οικονομική μας πολιτική. Σήμερα αν είσαι κάτω από 25 δεν πληρώνεις φόρο εισοδήματος και από τα 25 στα 30 μόνο 9%», είπε στο τελευταίο μέρος της κουβέντας ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι οι μισθοί δεν είναι εκεί που θα θέλαμε και πως γι’αυτό προχωρά η κυβέρνηση στη μείωση της φορολογίας.

Παγκόσμια κρίση και πιθανή στήριξη της κοινωνίας

«Έχουμε παγκόσμια οικονομική κρίση. Κανείς δεν ξέρει πόσο θα κρατήσει αυτός ο πόλεμος. Είμαστε δύναμη ειρήνης. Έχοντας μεγάλη εμπειρία διαχείρισης κρίσεων που κράτησαν πολύ καιρό δεν ρίχνουμε ποτέ όλα τα όπλα στη μάχη από την αρχή. Κάναμε μια σημαντική παρέμβαση στα περιθώρια κέρδους στην αγορά καυσίμων και σούπερ μάρκετ. Δύσκολο και αντιφιλελεύθερο μέτρο το πλαφόν. Αναγκαίο όμως για να στηρίξουμε την κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά η ελληνική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να στηρίξει την κοινωνία με μέτρα στοχευμένα και προσωπικού χαρακτήρα όσο κρατάει η κρίση. Ελπίζω και εύχομαι να μη χρειαστεί. Αν χρειαστεί είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία με εθνικούς πόρους και όπου χρειάζεται να αναλάβουμε και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εγώ θα βρεθώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η κατεύθυνση που έχω δώσει στον υπουργό Οικονομικών και με το καπέλο του προέδρου του Eurogroup είναι ότι στο αρνητικό σενάριο πρέπει να υπάρξει και ευρωπαϊκή αντίδραση», υπογράμμισε.

«Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Επιχειρήσεων στη Λάρισα, πριν από την έναρξη των εργασιών του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο αμυντικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα σύστημα που θα ενισχύσει σημαντικά την προστασία της χώρας.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» θα παρέχει απόλυτη αμυντική ασφάλεια στη χώρα μας, είπε ο κ.Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν να εμπιστεύονται τις Ένοπλες Δυνάμεις στους ταραγμένους καιρούς που ζούμε.