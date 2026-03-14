Ο Ματίας Λεσόρ επέστρεψε στη δράση, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις, αλλά δεν θα πάρει, όπως όλα δείχνουν, χρόνο συμμετοχής κόντρα στην ΑΕΚ.

Η επιστροφή του Γάλλου σέντερ προκάλεσε πολλά χαμόγελα στις τάξεις των «πράσινων», ο Εργκίν Αταμάν όμως δεν παρασύρεται από τον ενθουσιασμό και δεν θα τον χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με την Ένωση.

Για τον Παναθηναϊκό είναι κομβικής σημασίας το να πάνε όλα καλά με τον Λεσόρ και γι’ αυτό τον λόγο δεν θα παίξει με την ΑΕΚ για να μην επιβαρυνθεί περισσότερο από όσο πρέπει αυτή τη στιγμή.

Το «τριφύλλι» έχει μπροστά του ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι στη Euroleague με τον Ερυθρό Αστέρα (20/3) και ο Γάλλος σέντερ θα προφυλαχθεί και δεν θα αγωνιστεί κόντρα στους «κιτρινόμαυρους» προκειμένου να είναι ξεκούραστος με τους Σέρβους.

Ο Λεσόρ έπαιξε 23 λεπτά κόντρα στη Ζαλγκίρις με απολογισμό 9 πόντους, 3 ριμπάουντ, μία ασίστ και η επιστροφή του στο ελληνικό πρωτάθλημα αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα, στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο.