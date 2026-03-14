Ο Ολυμπιακός νίκησε με 3-0 τον ΟΦΗ εκτός έδρας έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στον οποίο αναφέρθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» πήρε σαν δώρο γενεθλίων από την ομάδα του τη νίκη στο Παγκρήτιο Στάδιο και στις δηλώσεις του μετά τη λήξη της αναμέτρησης δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για όσα είδε.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ…

Για το αν ήταν το δώρο γενεθλίων που ήθελε: «Φυσικά, όταν τα γενέθλια συμπίπτουν με ένα παιχνίδι, αυτό που ζητάμε είναι η νίκη, όπως κάνουμε φυσικά πάντα. Οι παίκτες σήμερα έκαναν ένα σοβαρό ματς, μπήκαν σοβαρά στο παιχνίδι, έπαιξαν καλά και κέρδισαν. Αυτό είναι που τους είχα ζητήσει και επιθυμούσα».

Για το τι του άρεσε περισσότερο από την ομάδα του: «Ότι ήμασταν πολύ σοβαροί, πολύ πιο δεμένοι σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Ήμασταν πολύ πιο ενωμένοι, κατεβήκαμε περισσότερο στην αντίπαλη περιοχή, πλησιάσαμε πιο πολύ την αντίπαλη εστία και συγκριτικά με προηγούμενα ματς ήμασταν πιο αποφασισμένοι».

Για τον Ελ Κααμπί που πέτυχε δύο γκολ: «Φαντάζομαι πως τον βοήθησε η ανανέωση του συμβολαίου του, γιατί τον κάνει να νιώθει πιο άνετος. Το γεγονός ότι υπέγραψε χθες του έδωσε αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι έπαιξε σήμερα με περισσότερη άνεση».