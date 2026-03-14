Το ημερολόγιο έδειχνε 18 Ιουνίου 2021. Μία 14χρονη χάνει τη ζωή της από ιατρικό λάθος. Την έλεγαν Γωγώ και ο ιερέας πατέρας της ακόμα πενθεί και ζητά αν όχι απαντήσεις, μία συγγνώμη.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν όταν αποφάσισαν να απευθυνθούν σε έναν εξειδικευμένο γιατρό στην παιδική παχυσαρκία.

«Αυτός ο άνθρωπος είπε ότι σε 12 ημέρες, το παιδί σου θα πάει στο γυμναστήριο ξανά. Το δικό μου λάθος ήταν ότι δεν πήρα δεύτερη και τρίτη γνώμη από άλλους γιατρούς. Ήμουν ευκολόπιστος».

Όμως όλα πήγαν λάθος. Υποβάλλεται σε χειρουργείο γαστρικού δακτυλίου, παίρνει εξιτήριο και τρεις μέρες μετά μπαίνει ξανά στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους και αφήνει την τελευταία της πνοή. Ένα μεγάλο γιατί ταλανίζει την οικογένειά της.

«Δεν στέρησε μόνο το παιδί το δικό μου, στέρησε το παιδί και από τη μάνα του. (…) Εμάς μας ρώτησαν τι περάσαμε και τι περνάμε;».

Ο πατέρας της, στις «Εξελίξεις Τώρα» κάνει λόγο για δόλο και όχι αμέλεια και περιγράφει τον Γολγοθά που πέρασε η αδικοχαμένη κόρη του.

«Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Και αυτό δεν έχει δόλο; Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει πίσω αυτό το παιδί. Εμείς πήγαμε με μία αγκαλιά γεμάτη και φύγαμε με ένα φέρετρο. Δεν ντρέπονται λίγο;».

Το όνειρο

Μάλιστα, ο πατέρας Βησσαρίων συγκλονίζει με το όνειρο που είδε.

«Βλέπω τη Γωγώ ντυμένη στα λευκά. ‘Μπαμπά μου γιατί είσαι εδώ;’ Λέω ‘Γωγώ μου τι είναι εδώ;’ ‘Μπαμπά πρέπει να φύγεις, δεν είναι για σένα αυτός ο τόπος, πρέπει να γυρίσεις πίσω στη μαμά και στα παιδιά. Είμαι καλά’, μου λέει, ‘χαίρομαι, θέλω μόνο να μην κλαίτε’».

Η αδικοχαμένη 14χρονη ήταν χαρούμενη που θα έμπαινε στο χειρουργείο γιατί θα άλλαζε η ζωή της. Όμως έμελλε να μην χαμογελάσει ποτέ ξανά.

Σύμφωνα με τον πατέρα της 14χρονης, ο γιατρός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.