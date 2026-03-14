Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε σε συζήτηση με πολίτες στο προσυνέδριο της Νέα Δημοκρατία στη Λάρισα με θέμα «Δυνατή Οικονομία, Δυνατή Ελλάδα». Τόνισε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε θετική πορεία, γεγονός που επιτρέπει επενδύσεις σε υποδομές, άμυνα και στήριξη της κοινωνίας, ενώ υπογράμμισε τις προοπτικές ανάπτυξης της Θεσσαλία σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση, τα logistics και ο τουρισμός.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, όπως οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας Κακοκαιρία Daniel, οι χαμηλές διεθνείς τιμές και η ευλογιά των αιγοπροβάτων, επισημαίνοντας τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η μεταφορά των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η μερική μεταφορά νερού από τον Αχελώο ποταμό προς τη Θεσσαλία θα επανεκκινήσει ως κεντρικό έργο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για επενδύσεις στη βιομηχανία, την ανάγκη ενίσχυσης της τεχνικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και για τη μείωση της ανεργίας και των φόρων για τους νέους εργαζόμενους. Τέλος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις και είναι έτοιμη να στηρίξει την οικονομία και την κοινωνία σε περίπτωση νέας διεθνούς κρίσης.